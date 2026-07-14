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Se confirma la venta de Álvaro Rodríguez a la Premier League: estas son las cifras de su traspaso

La entidad franjiverde logra una cifra de 25 millones, que puede llegar hasta 30 millones de euros entre variables, por la salida del atacante uruguayo al Bournemouth

Alvaro Rodriguez of Elche CF and Raul Asencio of Real Madrid CF in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Elche CF and Real Madrid C.F. at Manuel Martinez Valero Stadium on November 23, 2025 in Elche, Spain. AFP7 23/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Francisco Macia / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Elche CF v Real Madrid C.F - La Liga EA Sports;

Alvaro Rodriguez of Elche CF and Raul Asencio of Real Madrid CF in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Elche CF and Real Madrid C.F. at Manuel Martinez Valero Stadium on November 23, 2025 in Elche, Spain. AFP7 23/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Francisco Macia / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Elche CF v Real Madrid C.F - La Liga EA Sports;

Hugo Ferrer

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Jaume Puig

València

El Elche ha cerrado una de las operaciones más importantes de su historia con el traspaso de Álvaro Rodríguez al Bournemouth. El delantero uruguayo pone rumbo a la Premier League después de una temporada en la que dejó una gran impresión en el Martínez Valero, y la entidad ilicitana firma una venta histórica que refuerza de manera significativa sus cuentas.

El club franjiverde logra convertir la apuesta por el atacante en un importante éxito deportivo y económico. Tras su buen rendimiento en Primera División, el Elche ha sabido aprovechar la revalorización del futbolista para cerrar una operación que puede alcanzar los 30 millones de euros entre cantidades fijas y variables (en 25 'kilos' se cerró el traspaso), una cifra sin precedentes para la entidad.

ELCHE (ALICANTE), 09/05/2026.- El delantero del Elche Álvaro Rodríguez celebra el primer gol de su equipo durante el partido de la jornada 35 de LaLiga que el Elche y el Alavés disputan este sábado en el estadio Martínez Valero. EFE/ Pablo Miranzo

ELCHE (ALICANTE), 09/05/2026.- El delantero del Elche Álvaro Rodríguez celebra el primer gol de su equipo durante el partido de la jornada 35 de LaLiga que el Elche y el Alavés disputan este sábado en el estadio Martínez Valero. EFE/ Pablo Miranzo / Pablo Miranzo / EFE

Más allá del beneficio inmediato, la venta permitirá al Elche afrontar el mercado con una mayor capacidad de inversión. La dirección deportiva dispondrá de margen para reforzar varias posiciones y seguir construyendo una plantilla competitiva con vistas al nuevo curso, consolidando el crecimiento del club tanto dentro como fuera del terreno de juego.

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Un año para dejar huella

Álvaro Rodríguez se marcha dejando un gran recuerdo en la afición franjiverde tras una campaña en la que se consolidó como una de las referencias ofensivas del equipo. Su progresión ha terminado por abrirle las puertas de la Premier League, mientras que el Elche despide al delantero con la satisfacción de haber culminado una operación que supone un importante impulso para el presente y el futuro de la entidad.

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