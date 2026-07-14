"Francia y nosotros somos ejemplo de integración", la respuesta de Yamal a las palabras de Rajoy

Ruede de prensa previa a la semifinal entre Francia y España. La palabras del expresidente español Mariano Rajoy sobre una "Francia sin franceses" colean. Ante ellas, el extremo de la selección española Lamine Yamal recalcó que el fútbol "sirve para integrar" y que por este motivo considera que tanto la 'Roja' como Francia, su rival este martes en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, "son ejemplo" en ese aspecto.

"Yo creo que vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un Mundial y no creo que haya espacio para hablar de eso", comenzó Yamal en la rueda de prensa previa al choque contra los 'Bleus' al hilo del artículo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en 'El Debate' diciendo que Francia era un equipo "de altísimo nivel", pero que juega "sin franceses", lo que ha desatado una ola de críticas en el país vecino tildando las palabras de racistas.

En este sentido, el jugador del FC Barcelona sí recordó: "El fútbol, si sirve de algo, es para integrar, para la sociedad". "Y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración. El fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona", sentenció.

El partido más importante de su carrera

En lo meramente deportivo, Yamal no esconde que la semifinal ante Francia es "el partido más importante" de su carrera: "Este partido está en el 'Top 1', la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar aquí. Estamos muy ilusionados todos, y yo sobre todo. Sin duda es el partido más importante que voy a jugar".

El joven de Mataró reiteró que no le preocupan los goles, aunque no esconde que "siempre es especial marcar en partidos así". "Y obviamente acepto el reto, para eso he venido, este martes será un día muy especial". "No creo que sea por culpa del entrenador que no lleve cinco goles. No sé, son cosas del juego y no me preocupa, la verdad. Estamos ganando, de pequeño he visto Mundiales en los que España ha sido eliminado y no ha pasado de momento. Entonces, me centro en eso, en seguir jugando partidos y cuanto más partidos, eso es lo único importante y ojalá que marque otro gol", añadió al respecto, confesando que "obviamente sí" se ve como campeón del mundo, aunque "es difícil, como todos los títulos de selecciones".

Sin miedo

Yamal no se mostró sorprendido por el revuelo causado por sus palabras sobre el no tener miedo a Francia tras eliminar a Bélgica. "No, no se ha malinterpretado. Al final me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido. Como ha dicho Koundé, es fútbol, se lo toman como lo que es y ya está".

"Es un partido muy bonito para el espectador, para el español, para el francés, es uno de los partidos que todo el mundo quería que pasase en el Mundial y creo que será uno donde los dos equipos tendrán momentos. Estarán atacando los dos equipos, los dos intentaremos defender con lo que tenemos, pero será un partido muy igualado seguramente", expresó.

En este sentido, puntualizó que no teme el poderío arriba de la actual subcampeona del mundo. "Yo creo que el partido va a tener fases, no siempre va a ser uno contra uno. Creo que tenemos jugadores de mucha calidad en mediocampo, arriba, en defensa, y no siento que su poderío en ataque sea algo malo para nosotros, incluso puede ser algo bueno. Jugaremos como sabemos, cada jugador tiene sus cualidades y las utilizaremos al máximo", opinó.

Al servicio del equipo

"No, presión no", replicó sobre si sentía mucha responsabilidad. "Yo creo que al final juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé, sólo doy lo que tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide y que lo puedes hacer, pues no sientes presión", zanjó. "Vosotros mismos (los periodistas) decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial. Estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más, ni me agobio", expresó con firmeza posteriormente.

También celebró que el equipo sepa "sufrir y levantarse en situaciones malas". "Siempre estamos juntos, ayudamos al compañero y yo creo que eso en el torneo ha sido muy importante, sobre todo estoy orgulloso de eso", manifestó Yamal. "Creo que hemos madurado mucho. Hemos pasado por momentos difíciles, como el primer partido con Cabo Verde o como cuando Bélgica nos empata. Yo creo que desde la Eurocopa estamos creciendo mucho como equipo, como familia y sobre todo estamos orgullosos de eso, que sabemos pasarlo mal", ahondó al respecto.

La popularidad de su hermano

Preguntado por la popularidad de su hermano pequeño, Keyne, consideró que "no se da cuenta" de eso. "Él hace lo que hace en casa todo el rato y cuando le enfoca la cámara pues hace tonterías. Estoy orgulloso de él y sé que cuando sea mayor se verá y estará feliz de lo que hace. Me gusta que la gente le tenga cariño, igual que le tengo yo, y no sé, cuando le enfoca la cámara me gusta verle, me entretengo", confesó con una sonrisa.