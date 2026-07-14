Ismail Elfath será el encargado de dirigir el Inglaterra-Argentina

Ya se puede conocer al encargado de impartir justicia en la semifinal del próximo miércoles. El colegiado Ismail Elfath ha sido el elegido para el choque en el que ingleses y argentinos se verán las caras para ganarse un puesto en la gran final del domingo. El estadounidense, nacido en Casablanca, ha dirigido ya tres encuentros a lo largo del torneo, siendo el más reciente el que derivó en la eliminación de Brasil a manos de la Noruega de Erling Haaland.

Las otras dos citas en las que Elfath ha estado presente son correspondientes a la fase de grupos. El colegiado debutó en el Mundial en el encuentro entre Países Bajos y Japón, un duelo que abrió el grupo F hace exactamente un mes y que terminó con un 2-2 y el reparto de puntos para ambos. El combinado nipón empató sobre la bocina gracias a un tanto en el 89’ de Kamada.

Nakamura celebra el tanto del empate ante Países Bajos / EFE

El segundo duelo en el que participó este árbitro fue en el duelo decisivo para la Selección Española, donde los de Luis De la Fuente se disputaban el liderato del Grupo H ante Uruguay. El partido se saldó con victoria de La Roja por la mínima gracias a un solitario gol de Álex Baena.

No absento de polémica

A lo largo del partido entre españoles y uruguayos y en las postrimerías del mismo, el colegiado americano fue merecidamente cuestionado por no penalizar la dureza de la selección dirigida por Marcelo Bielsa. La Celeste confundió la intensidad con temeridad a lo largo de todo el partido, con acciones al límite fruto de la desesperación por caer eliminada. Incomprensiblemente, Elfath tardó 94 minutos de juego en expulsar a Agustín Cannobbio, quien repartió de todo menos fútbol y saldó su marcha a los vestuarios por una entrada a destiempo sobre Cubarsí.

Ismail Elfath expulsa a Agustín Canobbio / EFE

En el partido anteriormente mencionado de la ‘canarinha’, el colegiado no apreció en primera instancia un penalti claro de Kristoffer Ajer sobre Matheus Cunha. Pese a que la acción no dejaba lugar a dudas, el árbitro necesitó la ayuda del VAR para señalar la pena máxima, que acabó siendo errada por Bruno Guimarães. En el tiempo extra, sí que acertó señalando a la primera un codazo sobre Casemiro dentro del área, que Neymar transformó desde los once metros para recortar distancias en el marcador.

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Ahora, la organización vuelve a confiar en Ismail Elfath para un duelo de alto voltaje, esta vez entre Inglaterra y Argentina.