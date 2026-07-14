¿Cuándo se juega la final del Mundial? Día, hora, estadio y televisión
Entre Francia, España, Inglaterra y Argentina, solo dos sacarán el billete para disputar la tan ansiada final. Consulta la fecha, el horario, el escenario y las televisiones que ofrecen el partido
El Mundial de 2026 llega a su fin. Tan solo quedan cuatro partidos por disputarse para saber qué selección logrará sumar una estrella más en su escudo. Además de las venideras semifinales, también se disputará el tercer y cuarto puesto para saber quién completa el podio de la competición celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.
Este martes, Francia y España se enfrentan en una final anticipada. Con las semifinales de la pasada Eurocopa y Nations League en el recuerdo, el conjunto de Didier Deschamps busca la revancha ante una Selección Española que parece haberle cogido la medida en los últimos años.
Por el otro lado del cuadro, Inglaterra y Argentina se batirán el cobre en Atlanta para buscar el pase a la final. El combinado inglés busca apear a una selección albiceleste que defiende título, el logrado hace cuatro años en Catar en una agónica tanda de penaltis. Será la primera vez que Leo Messi se enfrente a los Three Lions.
Día, hora, estadio y televisiones de la final
Los ganadores de las semifinales se enfrentarán en la final el próximo domingo, 19 de julio a partir de las 21:00h. El escenario elegido para el partido es el MetLife Stadium, ubicado en el estado de Nueva Jersey. El estadio, inaugurado en 2010, cuenta con un aforo para 82.500 espectadores.
El encuentro, como todos los partidos de la Selección Española, podrá ser seguido por televisión a través de La 1 de TVE y la plataforma de DAZN.
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