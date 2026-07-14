El Málaga hace oficial a su primer fichaje tras ascender a Primera División
Fernando Calero se convierte en la primera incorporación del Málaga para la próxima temporada, aportando su experiencia en la defensa tras su paso por el Espanyol
El Málaga ya ha activado su planificación para el regreso a Primera División con la incorporación de Fernando Calero, primer fichaje oficial de la temporada 2026-27. El central vallisoletano llega libre tras finalizar su etapa en el Espanyol y firma por una campaña, con opción a ampliar su contrato una temporada más.
La llegada de Calero supone la incorporación de un defensa con amplia experiencia en la élite del fútbol español. Después de disputar más de un centenar de partidos en Primera División y convertirse en una pieza a tener en cuenta en el Espanyol durante las últimas temporadas, el zaguero reforzará una línea defensiva que necesitaba un futbolista con liderazgo, jerarquía y conocimiento de la categoría.
Componente emocional
El fichaje también tiene un componente emocional. Calero conoce perfectamente la casa, ya que pasó por la cantera malaguista antes de desarrollar su carrera profesional en el Valladolid y el Espanyol. Ahora regresa a La Rosaleda con el objetivo de aportar experiencia y ayudar al equipo a consolidarse en su vuelta a la máxima categoría del fútbol español.
- Oficial: Oriol Romeu ya tiene nuevo equipo
- El Valencia CF avanza en el fichaje de Kayne van Oevelen
- Etapa 2, el Valencia CF en Girona: jugadores, descartes y primer amistoso
- El Valencia CF contacta con el FC Volendam por el portero Kayne van Oevelen
- Eray Cömert se despide del Mundial ante Argentina confirmando su crecimiento y con el mercado a sus pies
- Todas las veces que el Valencia CF dejó escapar el fichaje de Mikel Merino
- Nuevo equipo para un excanterano del Valencia Basket que llegó a debutar con España
- Los nueve canteranos del Valencia CF que se lleva Corberán a Girona