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El Málaga hace oficial a su primer fichaje tras ascender a Primera División

Fernando Calero se convierte en la primera incorporación del Málaga para la próxima temporada, aportando su experiencia en la defensa tras su paso por el Espanyol

Real Madrid'a Jude Bellingham vies for the ball against Espanyol's Fernando Calero during the Spanish LaLiga soccer match between Espanyol and Real Maddrid at RCDE Stadium, in Barcelona, Catalonia, Spain, 3 May 2026. EFE/Siu Wu

Real Madrid'a Jude Bellingham vies for the ball against Espanyol's Fernando Calero during the Spanish LaLiga soccer match between Espanyol and Real Maddrid at RCDE Stadium, in Barcelona, Catalonia, Spain, 3 May 2026. EFE/Siu Wu / Siu Wu / EFE

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Hugo Ferrer

València

El Málaga ya ha activado su planificación para el regreso a Primera División con la incorporación de Fernando Calero, primer fichaje oficial de la temporada 2026-27. El central vallisoletano llega libre tras finalizar su etapa en el Espanyol y firma por una campaña, con opción a ampliar su contrato una temporada más.

La llegada de Calero supone la incorporación de un defensa con amplia experiencia en la élite del fútbol español. Después de disputar más de un centenar de partidos en Primera División y convertirse en una pieza a tener en cuenta en el Espanyol durante las últimas temporadas, el zaguero reforzará una línea defensiva que necesitaba un futbolista con liderazgo, jerarquía y conocimiento de la categoría.

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Componente emocional

El fichaje también tiene un componente emocional. Calero conoce perfectamente la casa, ya que pasó por la cantera malaguista antes de desarrollar su carrera profesional en el Valladolid y el Espanyol. Ahora regresa a La Rosaleda con el objetivo de aportar experiencia y ayudar al equipo a consolidarse en su vuelta a la máxima categoría del fútbol español.

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