El mensaje de Lamine Yamal antes del Francia-España que no tardará en hacerse viral
El extremo del Barcelona, que ya ha marcado ante Francia en la Eurocopa y la Nations League, se muestra confiado en ser decisivo en la semifinal del Mundial
Lamine Yamal ya ha comenzado a jugar la semifinal antes de que ruede el balón. El extremo de la selección española lanzó un mensaje de confianza a través de sus redes sociales al compartir imágenes de sus goles frente a Francia, un rival al que ya ha castigado en los dos últimos grandes enfrentamientos entre ambas selecciones.
El futbolista del Barcelona llega al duelo con la motivación por las nubes y con el recuerdo de actuaciones memorables ante los franceses. Su gol en las semifinales de la Eurocopa 2024 y el doblete firmado en la Nations League 2025 le convierten en una de las grandes amenazas para el conjunto de Didier Deschamps, que volverá a centrar buena parte de sus esfuerzos defensivos en frenar al joven talento español.
Pese a que en este Mundial no ha firmado los números goleadores de otros torneos, Lamine se ha mostrado convencido de que está preparado para volver a ser decisivo. En la previa del encuentro aseguró que no le preocupa la falta de goles y que acepta el reto de liderar a España en el partido más importante del campeonato hasta la fecha.
Confianza ciega
La confianza del extremo refleja el ambiente que se respira en la concentración de la selección. España afronta la semifinal convencida de sus posibilidades y con la esperanza de que Lamine vuelva a convertirse en el futbolista desequilibrante que ya sabe lo que es marcar diferencias frente a Francia en las grandes citas.
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