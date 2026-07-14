El mensaje de Lamine Yamal antes del Francia-España que no tardará en hacerse viral

Lamine Yamal ya ha comenzado a jugar la semifinal antes de que ruede el balón. El extremo de la selección española lanzó un mensaje de confianza a través de sus redes sociales al compartir imágenes de sus goles frente a Francia, un rival al que ya ha castigado en los dos últimos grandes enfrentamientos entre ambas selecciones.

El futbolista del Barcelona llega al duelo con la motivación por las nubes y con el recuerdo de actuaciones memorables ante los franceses. Su gol en las semifinales de la Eurocopa 2024 y el doblete firmado en la Nations League 2025 le convierten en una de las grandes amenazas para el conjunto de Didier Deschamps, que volverá a centrar buena parte de sus esfuerzos defensivos en frenar al joven talento español.

Pese a que en este Mundial no ha firmado los números goleadores de otros torneos, Lamine se ha mostrado convencido de que está preparado para volver a ser decisivo. En la previa del encuentro aseguró que no le preocupa la falta de goles y que acepta el reto de liderar a España en el partido más importante del campeonato hasta la fecha.

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Lamine Yamal celebra su único gol del Mundial, contra Arabia Saudí. / AGENCIAS

Confianza ciega

La confianza del extremo refleja el ambiente que se respira en la concentración de la selección. España afronta la semifinal convencida de sus posibilidades y con la esperanza de que Lamine vuelva a convertirse en el futbolista desequilibrante que ya sabe lo que es marcar diferencias frente a Francia en las grandes citas.