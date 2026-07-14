La prensa francesa adelanta que Deschamps hará dos cambios en el once para el Francia-España de semifinales del Mundial
Aurélien Tchouaméni se consolida como pilar en el centro del campo para el encuentro, acompañado por la velocidad de Bradley Barcola, quien le gana la partida a Doué
Didier Deschamps ya perfila el equipo con el que Francia afrontará su compromiso contra España en semifinales y, según adelanta L'Équipe, Aurélien Tchouaméni y Bradley Barcola serán titulares. La presencia del centrocampista del Real Madrid entra dentro de la lógica, ya que es una de las piezas imprescindibles del seleccionador y un fijo en la sala de máquinas del conjunto galo.
Más llamativa resulta la apuesta por Barcola. El extremo del PSG atraviesa un excelente momento de forma y ha convencido a Deschamps para ganarse un hueco en el once inicial. Su inclusión supone una pequeña sorpresa, sobre todo por la fuerte competencia en ataque, donde Désiré Doué también ha firmado actuaciones de gran nivel y parecía contar con opciones de salir de inicio.
Tchouaméni, pilar en la medular
Con esta decisión, el seleccionador francés premia el estado de forma de Barcola sin renunciar a la jerarquía de Tchouaméni, uno de los líderes del centro del campo. Francia buscará combinar el equilibrio que aporta el madridista con el desequilibrio y la velocidad del atacante parisino en un duelo de máxima exigencia.
- Oficial: Oriol Romeu ya tiene nuevo equipo
- El Valencia CF avanza en el fichaje de Kayne van Oevelen
- Etapa 2, el Valencia CF en Girona: jugadores, descartes y primer amistoso
- El Valencia CF contacta con el FC Volendam por el portero Kayne van Oevelen
- Eray Cömert se despide del Mundial ante Argentina confirmando su crecimiento y con el mercado a sus pies
- Todas las veces que el Valencia CF dejó escapar el fichaje de Mikel Merino
- Nuevo equipo para un excanterano del Valencia Basket que llegó a debutar con España
- Los nueve canteranos del Valencia CF que se lleva Corberán a Girona