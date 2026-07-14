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Última sesión de trabajo para Francia antes de enfrentarse a España

La selección francesa de fútbol se ha vuelto a ejercitar este lunes en los Estados Unidos. El combinado dirigido por Didier Deschamps se enfrenta mañana por la noche a la selección española en Dallas durante las semifinales del Mundial. En caso de ganar a los de Luis de la Fuente, los galos se medirán a Argentina o Inglaterra en la gran final del domingo. Más información