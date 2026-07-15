Alineaciones oficiales del Inglaterra-Argentina de semifinales del Mundial 2026: onces confirmados de Tuchel y Scaloni
Los Three Lions y la albiceleste buscan citarse con España en la gran final del domingo
Ya están confirmados los 22 protagonistas que serán de la partida en Atlanta para el encuentro vital entre Inglaterra y Argentina. En juego, un billete para viajar hasta Nueva York y verse las caras con el combinado nacional español dirigido por Luis De la Fuente.
Por parte de la selección inglesa, Thomas Tuchel introduce hasta tres cambios respecto al partido de cuartos frente a Noruega. El técnico alemán cambia los laterales, dando entrada a Spence y a Reece James en detrimento de Konsa y O’Reilly. En el frente de ataque, Morgan Rogers gozará de la titularidad en vez de Noni Madueke. El futbolista del Aston Villa acompañará a Jude Bellingham, Gordon y Kane en la parcela ofensiva.
Enfrente, la selección argentina de Lionel Scaloni busca el pase a la final que le permita optar a defender el título logrado en Catar 2022, además de bordar la cuarta estrella en su pecho. Para ello, el técnico hace solo un cambio con respecto a la ronda previa, en la que Argentina se deshizo de Suiza en el tiempo suplementario. Giuliano Simeone entra en el once titular en lugar de Rodrigo De Paul, que esperará su oportunidad en el banquillo. El ‘17’ acompañará a Leo Messi y Julián Álvarez en busca de los goles.
Alineaciones oficiales
INGLATERRA: Pickford; Reece James, Stones, Guéhi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.
ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro, Tagliafico; Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández, Simeone; Julián Álvarez, Messi.
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