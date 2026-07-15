Bota de Oro entre Mbappé y Messi: ¿cuentan los goles del tercer y cuarto puesto?

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá llega a su fin. El próximo domingo se decidirá qué selección nacional se alza con la tan ansiada Copa del Mundo. Sin embargo, existen otros frentes individuales que también siguen abiertos de aquí hasta el final de la competición. La FIFA, en la ceremonia de trofeos posterior a la final, hará entrega de galardones individuales a al mejor jugador del torneo, mejor portero, mejor jugador joven y máximo goleador. Para este último reconocimiento, Kylian Mbappé y Leo Messi se encuentran en la carrera por lograr la Bota de Oro de esta edición mundialista.

Empatados a ocho goles, ambos siguen maravillando al planeta fútbol con su capacidad para echarse un equipo a la espalda y, por ende, a todo un país. Mbappé ha firmado dobletes ante Senegal, Irak y Suecia, sumados a los goles clave en las eliminatorias ante Paraguay y Marruecos. Ahora, pese a no tener posibilidades de alzarse con el título tras caer contra la selección española, le queda todavía un último baile en el partido por el tercer y cuarto puesto. En este choque, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami el próximo sábado, espera el perdedor entre Inglaterra y Argentina. Sin embargo, existe la duda de si este encuentro, celebrado desde la edición inaugural de 1930, sirve para aumentar los registros en la pugna por esta Bota de Oro. La respuesta es sí. El partido por el bronce, además de dirimir el podio del Mundial, servirá como otra oportunidad para engrandecer las estadísticas.

Kylian Mbappé, tras la derrota ante España / SD

Por su parte, Leo Messi, también con ocho dianas, demuestra que sigue siendo decisivo a sus 39 años. Al delantero argentino le bastó el partido inaugural ante Argelia para dar caza a Miroslav Klose, máximo goleador de la historia de los Mundiales hasta ese momento. Con un sublime hat-trick ante el combinado de Vladimir Petković, el ocho veces balón de oro igualó los 16 tantos que atesoraba en ese momento el delantero ya retirado de la selección alemana. A Messi, en cambio, le quedan dos partidos para aumentar sus registros goleadores. La albiceleste se enfrentará en la segunda semifinal ante Inglaterra, siendo la primera vez que el ‘10’ se ve las caras con los Three Lions. Por consiguiente, la suerte del cuadro de Scaloni decidirá si el futbolista del Inter Miami se las verá contra el propio Mbappé en el estado de Florida o si, por el contrario, viaja a Nueva York para defender el título logrado en Catar y sumar la cuarta estrella en su pecho.

Messi, en el partido ante Egipto / SD

Las asistencias, claves

Ahora mismo, ambos futbolistas marchan con ocho goles en la Copa del Mundo. Sin embargo, es Kylian Mbappé el que comenzó las semifinales por delante en el ranking de goleadores. El motivo son los pases de gol que ambos han repartido a sus compañeros. La FIFA establece este criterio de desempate para premiar también las contribuciones de gol. En este aspecto, el francés se sitúa con tres asistencias, las repartidas ante Noruega por partida doble y ante Marruecos en cuartos de final. Todas ellas, a su compañero Ousmane Dembélé.

En estas estadísticas, Leo Messi registra tan solo dos pases de gol, en dos centros servidos al área para los testarazos del Cuti Romero y Mac Allister, ante Egipto y Suiza respectivamente.

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Para más inri, existe la posibilidad de que tanto Mbappé como Messi acaben igualados a goles y asistencias. En este caso, el menor número de minutos jugados sería el factor decisivo para hacer entrega de la Bota de Oro.