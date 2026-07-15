La predicción mundialista de Pedri tras perder la Nations League ante Portugal: el misterioso "190726" que ilusiona a España

España vuelve a estar donde siempre soñó regresar. Dieciséis años después de levantar el trofeo más importante del fútbol en Sudáfrica, la selección española disputará una nueva final del Mundial tras firmar una actuación memorable frente a Francia. El conjunto de Luis de la Fuente pasó por encima de una de las grandes favoritas al título con un fútbol dominante, valiente y reconocible, confirmando que este equipo lleva mucho tiempo construyendo algo mucho más grande que una simple generación de talento.

Lo llamativo es que, meses antes de alcanzar este momento, hubo un pequeño detalle protagonizado por Pedri que pasó prácticamente desapercibido y que ahora ha cobrado una enorme relevancia entre los aficionados. Una publicación en redes sociales, realizada después de la final de la UEFA Nations League ante Portugal, parece esconder una curiosa predicción que hoy se interpreta de una forma completamente distinta.

El significado del 'post' de Pedri

Tras caer en la final de la UEFA Nations League frente a Portugal, el vestuario de la selección española estaba golpeado. La derrota en la tanda de penaltis dejó escapar un título que España había acariciado durante buena parte del encuentro. Sin embargo, mientras el foco estaba puesto en la decepción, Pedri compartió una publicación en sus redes sociales que hoy, con la Roja clasificada para la final del Mundial, ha vuelto a hacerse viral.

El centrocampista canario publicó una fotografía junto a Nico Williams y Lamine Yamal acompañada únicamente de seis cifras: "190726", la fecha en la que estaba programada la final del Mundial. No era una predicción en sentido estricto, sino una declaración de intenciones. Mientras muchos lamentaban la derrota ante Portugal, Pedri ya tenía la mirada puesta en el gran objetivo de la selección: llegar al último partido del torneo y pelear por la segunda estrella.

Una muestra de la confianza que existía dentro del vestuario

Con el paso de los meses, aquella publicación ha adquirido un significado especial. Más que un simple mensaje en redes sociales, refleja la mentalidad con la que este grupo ha afrontado todo el campeonato. Luis de la Fuente y sus futbolistas nunca escondieron que el Mundial era el gran objetivo y que la derrota en la Nations League debía servir como aprendizaje y no como un punto final.

Los jugadores de la selección española celebrando uno de los goles ante Arabia Saudí en el Mundial 2026. / Jose Breton / AFP7 / Europa Press

Ese convencimiento se ha visto reflejado sobre el césped. España ha crecido partido a partido hasta firmar una de las mejores actuaciones que se recuerdan ante Francia, un rival al que superó con autoridad gracias a una propuesta futbolística basada en la presión, la posesión y el compromiso colectivo.

Luis de la Fuente construyó un equipo antes que una colección de estrellas

La clasificación para la final no es fruto únicamente del talento individual. Es la consecuencia directa del trabajo realizado durante los últimos años por Luis de la Fuente, un seleccionador que ha conseguido algo muy complicado en el fútbol moderno: convencer a todos de que el colectivo está por encima de cualquier nombre propio.

Luis de la Fuente construyó un equipo antes que una colección de estrellas / RFEF

Durante meses, el equipo convivió con las dudas externas, las críticas y el permanente debate sobre los futbolistas que debían tener más protagonismo. Sin embargo, dentro del vestuario el mensaje nunca cambió. La prioridad era construir un bloque sólido, competitivo y comprometido con una misma idea.

Ese convencimiento ha terminado marcando la diferencia en los momentos decisivos del campeonato.

La exhibición ante Francia confirmó la madurez de esta selección

La semifinal frente a Francia fue la mejor demostración del crecimiento competitivo de España. El conjunto de Luis de la Fuente dominó el encuentro desde el primer minuto gracias a una presión asfixiante, una circulación de balón extraordinaria y una personalidad impropia de un equipo que afrontaba un partido de semejante trascendencia.

Mundial 2026: Francia - España, en imágenes. / SHAWN THEW / EFE

Los franceses, repletos de futbolistas de primer nivel, apenas encontraron soluciones para frenar el juego español. España volvió a imponer su identidad desde la posesión, recuperando muchos de los principios que durante años convirtieron a la selección en una referencia mundial, pero adaptándolos a un fútbol mucho más vertical e intenso.

Fue una actuación que recordó a las mejores noches de la Roja y que confirmó que este equipo ha alcanzado un grado de madurez extraordinario.

Ni Pedri, ni Lamine, ni Nico: la verdadera estrella ha sido el grupo

Cuando Pedri publicó aquella fotografía tras la Nations League aparecía acompañado por Nico Williams y Lamine Yamal. Sobre el papel, ellos representaban el presente y el futuro de la selección española. Sin embargo, el paso del torneo también ha demostrado que el éxito no ha dependido exclusivamente de ellos. Todos han aportado cuando el equipo los ha necesitado, pero ninguno ha estado obligado a sostener por sí solo el peso de la selección.

El sacrificio de todos explica el éxito colectivo / RFEF

Esa es, precisamente, una de las grandes virtudes del proyecto. Cuando una figura no ha podido marcar diferencias, otro compañero ha asumido la responsabilidad. España ha encontrado soluciones desde el colectivo, alejándose de la dependencia de las individualidades.

Una familia que vuelve a soñar con hacer historia

Más allá del fútbol, esta selección transmite una sensación difícil de explicar únicamente con aspectos tácticos. Existe una conexión evidente entre los jugadores, un ambiente de confianza absoluta y una unión que se refleja en cada celebración, en cada abrazo y en cada gesto dentro del terreno de juego.

Mundial 2026: Francia - España, en imágenes. / ALBERT PENA / EFE

Luis de la Fuente ha conseguido formar una familia antes que un equipo. Ha convencido a todos de que el éxito colectivo siempre estará por encima del brillo individual. Esa mentalidad ha permitido que España superara momentos complicados durante el torneo sin perder nunca la confianza en su forma de competir.

Noticias relacionadas

Ahora solo queda un último paso. La final del Mundial espera a una selección que vuelve a sentirse invencible desde la unión, el compromiso y la fidelidad a una identidad futbolística que ha recuperado la ilusión de todo un país. Y mientras millones de españoles cuentan las horas para el gran partido, muchos siguen recordando aquellos seis números que Pedri escribió tras perder una final. Quizá solo fueran una coincidencia. O quizá fueran el reflejo de un vestuario que, incluso en la derrota, ya estaba convencido de que su destino era volver a pelear por conquistar el mundo.