¿Cuánto dinero ganan los jugadores de España si conquistan el Mundial? La millonaria prima que cobraría cada futbolista

La selección española está a una sola victoria de alcanzar la cima en el Mundial, ganar el título, conquistar una segunda estrella y llevarse gran premio económico. Ganar un Mundial no solo supone alcanzar la cima del fútbol internacional y entrar en la historia del deporte. También representa un importante premio económico tanto para las federaciones como para los propios futbolistas. En el caso de la selección española, los jugadores tienen pactada una importante prima por conquistar el torneo, una cantidad que se abonaría gracias al dinero que la FIFA entrega a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por levantar el trofeo. De hecho, la cantidad es superior a la obtenida tras ganar el Mundial de Sudáfrica. Tras la victoria ante el Francia y meterse en la final, La Roja está a 90 minutos de ser de nuevo la selección campeona del mundo.

Según las cifras acordadas, cada jugador de la selección española ingresaría 750.000 euros brutos en caso de proclamarse campeón del mundo, según cuenta Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de Cope. Se trata de una de las primas más elevadas del fútbol internacional y de un incentivo que recompensa el enorme esfuerzo que supone conquistar el torneo más prestigioso del planeta.

La prima de España por ganar el Mundial

El acuerdo alcanzado establece que cada futbolista percibiría 750.000 euros brutos si España consigue levantar el título mundial. Este dinero no sale directamente de las arcas de la Federación, sino que procede del premio económico que la FIFA concede al campeón del torneo.

En concreto, la FIFA abonaría 44 millones de euros a la Real Federación Española de Fútbol por conquistar el Mundial. Parte de esa cantidad se destinaría al pago de las primas pactadas con la plantilla, mientras que el resto serviría para cubrir otros compromisos económicos relacionados con la competición, los gastos de organización y la propia gestión federativa.

La cuantía convierte el éxito deportivo en un importante beneficio económico para los internacionales españoles, aunque conviene recordar que los 750.000 euros son una cantidad bruta, por lo que posteriormente cada jugador deberá afrontar la correspondiente tributación fiscal.

¿Cuánto cobrarían si España fuera subcampeona?

Aunque quedarse a las puertas del título siempre supone una enorme decepción deportiva, alcanzar la final también tiene una importante recompensa económica. En caso de finalizar como subcampeona del Mundial, la FIFA entregaría a la RFEF un premio de 29 millones de euros. Como consecuencia, la prima individual para los futbolistas también se reduciría de forma considerable.

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Los jugadores españoles celebran el triunfo sobre Francia. / EFE

En este escenario, cada jugador de la selección española cobraría 450.000 euros brutos, una cifra inferior a la pactada para el campeón, pero que sigue representando una importante compensación económica por alcanzar la final del campeonato. La diferencia entre ganar y perder la final sería, por tanto, de 300.000 euros brutos por futbolista, además del prestigio deportivo que supone levantar el trofeo más codiciado del fútbol mundial.