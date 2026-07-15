Los dos hitos históricos que podría lograr España si gana el Mundial
La selección rompería el récord de imbatibilidad se podría convertir en la primera selección campeona de Europa, olímpica y del mundo al mismo tiempo
La selección española ha logrado clasificarse para su segunda final de una Copa del Mundo y podría romper dos récords históricos. En primer lugar, la selección se podría convertir en el primer país campeón del mundo, de Europa y olímpico al mismo tiempo. Además, en caso de ganar la final del domingo, España conseguiría la racha de más partidos sin perder de una selección en toda la historia. Actualmente, comparte el registro con Italia, que encadenó 37 partidos sin perder entre 2018 y 2021.
España ya estuvo cerca
España ya estuvo cerca de lograr ser campeona de la triple corona al mismo tiempo entre 2008 y 2012. Fue durante la época más gloriosa de la selección, en la que se encadenaron 2 Eurocopas y 1 Mundial, pero el oro olímpico se resistió. La selección ni siquiera logró clasificarse para los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y cayó eliminada en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.
Otras selecciones que lo han tenido ahí
También hay otros países que han logrado ser campeones de dos de los tres torneos al mismo tiempo, pero ninguno de todos. La primera selección en lograrlo fue la Unión Soviética, que fue campeona Olímpica en el 1956 y campeona de Europa en el 1960, pero cayeron en los cuartos de final del Mundial de 1958 ante Suecia. La que más cerca ha estado de conseguirlo fue Alemania. Ganaron la Eurocopa de 1972 y el Mundial de 1974. Además, lograron hacerse con el oro olímpico en 1976, pero solo unos meses antes la República Checa les arrebató la Eurocopa de 1976 en la tanda de penaltis.
Una nueva oportunidad
Ahora, la selección española vuelve a estar a un paso de este hito histórico. En el verano de 2024 logró ganar la Eurocopa y también el segundo oro olímpico de su historia, el primero fue en Barcelona 92’. El 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York tendrá la oportunidad de completar un logro sin precedentes en la historia del fútbol si consigue levantar el título de campeón mundial.
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