¿Y si España conquista su segunda estrella? Así quedaría el palmarés histórico de las selecciones

España está a un solo paso de volver a hacer historia. Tras imponerse con autoridad a Francia en las semifinales del Mundial, el combinado dirigido por Luis de la Fuente disputará la gran final con un objetivo que trasciende el simple hecho de levantar un trofeo: conquistar la segunda estrella y consolidar definitivamente a España entre las selecciones más laureadas de todos los tiempos.

El rival saldrá del duelo entre Inglaterra y Argentina, las únicas selecciones que, junto a España, siguen aspirando a conquistar el campeonato del mundo. Si los españoles consiguen imponerse en la final, no solo ampliarán un palmarés que comenzó a forjarse con fuerza en 2008, sino que igualarán a Alemania en el número de grandes títulos internacionales y se acercarán aún más a las grandes potencias históricas del fútbol.

España puede alcanzar los siete grandes títulos internacionales

Desde la conquista de la Eurocopa de 2008, España ha protagonizado uno de los ciclos más exitosos que se recuerdan en el fútbol de selecciones. Aquella generación cambió la historia con el título continental de 2008, el Mundial de Sudáfrica en 2010 y la Eurocopa de 2012, un triplete inédito que marcó una época.

Fernando Torres con la Eurocopa del 2008. / EFE

Lejos de quedarse anclada en el pasado, la selección ha sabido reinventarse. La UEFA Nations League conquistada en 2023 confirmó el regreso de España a la élite y ahora el equipo tiene la oportunidad de culminar una nueva etapa dorada con un segundo campeonato del mundo.

Si logra imponerse en la final, el palmarés español quedaría compuesto por:

4 Eurocopas

2 Mundiales

1 UEFA Nations League

En total, siete grandes títulos internacionales, una cifra que situaría a España entre las selecciones más exitosas de la historia.

Así quedaría el palmarés histórico de las grandes competiciones

La victoria española modificaría el historial de los principales campeonatos internacionales de selecciones.

Eurocopas

España: 4

Alemania: 3

Italia: 2

Francia: 2

Países Bajos: 1

Portugal: 1

Rusia (URSS): 1

Dinamarca: 1

Grecia: 1

Checoslovaquia: 1

UEFA Nations League

Portugal: 2

España: 1

Francia: 1

Copas del Mundo

Brasil: 5

Italia: 4

Alemania: 4

Argentina: 3

Uruguay: 2

Francia: 2

España: 2

Inglaterra: 1

Copa América

Argentina: 16

Uruguay: 15

Brasil: 9

Chile: 2

Paraguay: 2

Perú: 2

Colombia: 1

Bolivia: 1

El ranking histórico de las selecciones con más títulos

Si se suman los grandes campeonatos continentales y mundiales (Eurocopa, UEFA Nations League, Copa del Mundo y Copa América), España daría un importante salto en la clasificación histórica.

Argentina seguiría liderando el listado con 19 grandes títulos, fruto de sus 16 Copas América y sus tres Mundiales. Uruguay ocuparía el segundo lugar con 17, mientras que Brasil conservaría la tercera posición con 14. Con un triunfo en la final, España alcanzaría los siete grandes títulos, igualando a Alemania y superando definitivamente a Italia.

Lionel Messi es manteado por sus compañeros tras la victoria en el partido de octavos de final del Mundial 2026 que Argentina y Egipto. / EFE / EFE

Así quedaría la clasificación:

Argentina: 19 títulos

Uruguay: 17 títulos

Brasil: 14 títulos

Alemania: 7 títulos

España: 7 títulos (si conquista el Mundial)

Italia: 6 títulos

Una oportunidad para seguir ampliando una era histórica

Pocas selecciones pueden presumir de haber transformado el fútbol como lo hizo España a partir de 2008. El estilo de juego instaurado por aquella generación marcó una época y permitió conquistar tres grandes títulos consecutivos, algo nunca visto hasta entonces.

Después de varios años de renovación, la selección ha vuelto a instalarse entre las mejores del planeta. La clasificación para la final del Mundial demuestra que España sigue siendo una referencia internacional y que el relevo generacional ha mantenido intacta la ambición competitiva.

Villa no pudo disputar la final contra Alemania por lesión, pero eso no evitó que España se proclamara campeona de Europa en 2008. / F . CALABUIG

Ahora solo queda un último paso. Si España logra imponerse al vencedor del Inglaterra-Argentina, añadirá una segunda Copa del Mundo a sus vitrinas, alcanzará los siete grandes títulos internacionales e igualará a Alemania como la selección europea con mayor palmarés conjunto entre Eurocopas, Mundiales y Nations League.

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La segunda estrella sería mucho más que un nuevo campeonato. Confirmaría que el éxito del fútbol español no fue una casualidad ni el legado exclusivo de una generación irrepetible, sino el resultado de casi dos décadas de trabajo, talento y continuidad en la élite del fútbol mundial.