El momentazo de Juan Roig con el streamer Speed

El Mundial de 2026 está dejando mucho más que goles, polémicas y celebraciones. También está regalando escenas que parecen sacadas de un guion y que, en cuestión de minutos, terminan recorriendo las redes sociales de medio mundo. Una de las más comentadas se produjo durante la semifinal en la que España derrotó por 2-0 a Francia en el AT&T Stadium de Dallas y tuvo como protagonistas a Juan Roig, Ana Botín e IShowSpeed.

El popular creador de contenido estadounidense, cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr., recorría el estadio retransmitiendo en directo todo lo que sucedía a su alrededor, como ha hecho durante buena parte del Mundial. En un momento dado se topó con dos de los empresarios más conocidos de España, dejando para las redes sociales uno de los momentos virales del torneo.

"Es como el Walmart de España"

Todo comenzó cuando Ana Botín y Juan Roig se acercaron al 'streamer' para hacerse un selfi. Speed, que acumula una audiencia millonaria en sus emisiones y suma más de 160 millones de seguidores entre YouTube, TikTok e Instagram, apenas sabía quiénes eran sus interlocutores. También es verdad que seguramente ni los dos empresarios españoles sabrían quién era el chico hasta ese momento que sus acompañantes les presentaron.

Fue entonces cuando llegó la explicación más llamativa de la conversación. Para que el estadounidense entendiera rápidamente quién era el presidente y máximo accionista de Mercadona, Botín recurrió a una comparación muy reconocible para cualquier estadounidense: "Es como el Walmart de España". Omitió que su Valencia Basket es como Dallas Mavericks en la NBA.

La explicación surtió efecto de inmediato. Speed reaccionó con sorpresa, estrechó la mano de Juan Roig y respondió con un educado: "Encantado de conocerte". El momento, captado en pleno directo, no tardó en hacerse viral.

De Mercadona a Openbank

La conversación no terminó ahí. Ana Botín aprovechó la ocasión para presentarse también con una referencia fácilmente identificable para el creador de contenido. La presidenta ejecutiva de Banco Santander se definió como "el JP Morgan de Europa" antes de aprovechar el momento para hablarle de Openbank, la entidad digital del grupo en Estados Unidos. Botín incluso animó a Speed a abrir una cuenta y le explicó algunas de las ventajas del banco.

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Speed, junto a su ídolo Cristiano Ronaldo / RRSS

Dos de las mayores fortunas de Europa

Speed no estaba hablando precisamente con dos empresarios cualquiera. Según la última clasificación publicada por Forbes España, Juan Roig cuenta con un patrimonio estimado en unos 7.900 millones de euros, lo que lo sitúa entre las mayores fortunas del país. Ana Botín también figura entre los grandes patrimonios españoles, con una riqueza cercana a los 3.000 millones de euros.