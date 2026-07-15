Lamine Yamal abandona el campo cojeando tras el España - Francia

Lamine Yamal abandonó el AT&T Stadium de Texas cojeando visiblemente. No es para menos, porque el extremo de la selección española recibió golpes durante todo el encuentro. Sin embargo, el árbitro del encuentro solamente señaló una falta a su favor, el penalti que convirtió Oyarzabal para poner el 1-0 en el marcador a favor de España.

Sus gestos de dolor encendieron todas las alarmas, pero las palabras de Luis de la Fuente en zona mixta han sido tranquilizadoras. “No tiene nada que yo sepa y Pedro Porro tiene una sobrecarga, que habrá que valorar”, declaró el técnico de la selección. Rodri, capitán de la selección, denunció el trato que lleva sufriendo su compañero durante todos los partidos del torneo.

"La permisividad hoy ha sido bastante evidente"

“Llevamos tres partidos lidiando con esta situación de cantidad de faltas. Entiendo que alguna no sea, pero estamos hablando de 10 o 15 faltas que el chico se va al suelo, le traban y tienen que pitarla, porque, si no, los defensas van a seguir haciendo lo mismo. La permisividad ha sido hoy bastante evidente”, explicó Rodri. Por el momento, Lamine es el décimo jugador del torneo que más faltas ha recibido (8). La lista la encabeza Olise con 16.

La dureza con la que fue tratado por los jugadores franceses, no impidió que Lamine Yamal firmase un gran partido. El extremo de 19 años generó 1 penalti, dio 1 pase clave, hizo 1 regate y completó el 83 % de sus pases. Lamine estuvo a punto de ponerle la guinda a su actuación con un golazo en el minuto 68, pero fue anulado por fuera de juego.

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A 90 minutos de la segunda estrella

Lamine avisó antes del partido que había muchas posibilidades de que su gran partido fuese el encuentro de semifinales y afirmó que no le temía a Francia, sino que eran los de Deschamps quienes debían tener miedo. El jugador cumplió su promesa y ahora la selección española está solamente a 90 minutos de levantar su segundo Mundial.