Las maldiciones del Mundial que sonríen a España para ser campeón

El Mundial 2026 entra en su fase decisiva acompañado de tres estadísticas que resisten el paso del tiempo y que se han convertido en auténticas 'maldiciones'. La primera ya se ha cumplido después de que España eliminara a Francia por 2-0 en las semifinales: ningún futbolista que haya comenzado una Copa del Mundo como vigente ganador del Balón de Oro ha conseguido levantar el título.

La selección francesa llegó al torneo con Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro de 2025, como uno de sus grandes referentes. Sin embargo, los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro clasificaron a España para la final y prolongaron una curiosa tradición que ya afectó anteriormente a figuras como Karim Benzema, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldinho o Ronaldo Nazário.

Tuchel y Argentina, frente a dos precedentes históricos

Las otras dos supuestas maldiciones convergen en la semifinal entre Inglaterra y Argentina. Jamás una selección ha ganado el Mundial dirigida por un entrenador extranjero, un dato que amenaza al combinado inglés por tener en el banquillo al alemán Thomas Tuchel. Los 22 campeones anteriores siempre estuvieron dirigidos por técnicos nacidos en el mismo país al que condujeron al título.

Argentina, por su parte, comenzó el campeonato como número uno del ranking FIFA. Desde la creación de esta clasificación en 1993, ninguna selección que llegó al Mundial desde lo más alto del listado terminó proclamándose campeona. La Albiceleste recuperó el liderato justo antes del inicio del torneo y ahora debe superar a Inglaterra para defender la corona conquistada en Catar.

El periodista especializado en estadística 'Mister Chip' hizo referencia antes de la primera semifinal a las tres maldiciones que, en caso de cumplirse íntegramente, llevarían a España a bordar su segunda estrella mundial en el escudo. Francia ya ha sido la primera víctima; la semifinal entre ingleses y argentinos determinará cuál de las otras dos continúa vigente y cuál queda definitivamente rota.

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Una de ambas, Inglaterra o Argentina, la que llegue a la final contra España, aparte de luchar contra el poderío de la 'Roja deberá hacerlo contra la superstición y la historia mundialista.