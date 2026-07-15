El Manchester United revoluciona el centro del campo a partir de dos fichajes millonarios

Los “Red Devils” ya están poniéndose en marcha con la remodelación de su centro del campo de cara a la próxima temporada. Los nombres elegidos para iniciar este cambio han sido Andrey Santos, procedente del Chelsea a cambio de 56 millones de euros y el de Youri Tielemans por 41 millones de euros, que aterriza en Manchester tras una grandísima temporada bajo las órdenes de Unai Emery en el Aston Villa. Casi 100 millones de euros para reforzar una zona más que necesitada. Los motivos: la marcha de Casemiro al Inter Miami y todas las dudas que han generado el resto de integrantes, quienes no han logrado estar a la altura de Bruno Fernandes.

La salida de Casemiro se suma a la lesión de larga duración de Manuel Ugarte, que se perderá toda la próxima temporada. Por lo que Michael Carrick podrá contar en la sala de máquinas con Bruno Fernandes, Mason Mount, Kobbie Mainoo y los nuevos fichajes Andrey Santos y Youri Tielemans. Una cantidad insuficiente de nombres teniendo en cuenta que el técnico inglés juega con tres centrocampistas.

Michael Carrick dirigiendo al Manchester United / SD

Faltan más por llegar

Las llegadas de Andrey Santos y Youri Tielemans no van a ser las únicas en el centro del campo. Se espera la llegada de mínimo un jugador de corte más defensivo. Aurélien Tchouaméni ha sonado durante estos últimos meses en Old Trafford, pero su llegada parece improbable ya que Jose Mourinho cuenta con él. Otro nombre que lleva tiempo sobre la mesa es el de Carlos Baleba. El futbolista del Brighton finalmente no llegó a Manchester la pasada temporada y el United ha vuelto a retomar los contactos con el costamarfileño. El último centrocampista en estar relacionado con los “Red Devils” es el de Manu Koné, jugador de la Roma, quien ha cuajado una excelente Copa del Mundo con la selección francesa.

Noticias relacionadas

Manu Koné durante un partido en la Copa del Mundo / EUP

Estos tres jugadores no saldrán por una cantidad menor a los 60 millones de euros, por lo que supondrá otro gran desembolso económico para los de Michael Carrick. Algo necesario si quieren hacer frente al próximo curso en el que jugarán Champions League, algo que no hacían desde hace cuatro temporadas.