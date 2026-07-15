El descanso de la final del Mundial 2026 perjudicará a España y contará con las actuaciones de Justin Bieber y Shakira

El Mundial 2026 ha traído novedades muy controvertidas que han hecho que algunos partidos se parezcan más a un espectáculo y a un producto, que a un evento deportivo. El colofón final se producirá en el descanso de la final. La FIFA ya ha confirmado que durará 30 minutos y se producirán actuaciones musicales al más puro estilo NFL.

La final más larga de la historia

Mientras la selección española espera a su rival en el campo, los protagonistas en el escenario ya son oficiales: Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy y Coldplay actuarán el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. “Será la actuación de 11 minutos más vista en la historia”, escribía hace unos días Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al anunciar que Justin Bieber se sumaba al cartel de las actuaciones que tendrán lugar al descanso de la final del Mundial.

El MetLife Stadium antes del partido entre Brasil y Noruega / @MetLifeStadium

Perjudicial para España

La decisión de la FIFA ha sido muy criticada por el mundo del fútbol en general, porque puede romper el ritmo de juego e incluso generar lesiones. A la selección española esta interrupción le perjudica especialmente. Su estilo de juego basado en el toque, las posesiones largas y un ritmo de circulación muy alto es más sensible a una pausa tan prolongada.

Esta decisión se suma a la lista de novedades que se han estrenado este Mundial que no han tenido mucho éxito entre los aficionados, como las pausas de hidratación obligatorias en todos los encuentros. Sin embargo, también ha recibido algunos comentarios positivos. Por ejemplo, Inés García, novia de Lamine Yamal, subió a redes sociales una captura de pantalla de la confirmación de la actuación de Justin Bieber en el descanso y añadió el siguiente mensaje: "Cariño, haz lo que sea para llegar a la final. ¿Me oyes? ¡Lo que sea!". De esta forma le pedía a Lamine que consiguiese que España se clasificara para la final, porque así ella podría ver a su cantante favorito.

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Lamine Yamal con su colgante de Batman / EFE

No es la primera vez

El “ensayo” de esta actuación se produjo el año pasado en el mismo estadio durante la final del Mundial de Clubes. El descanso del partido entre el Chelsea y el PSG duró 24 minutos y contó con las actuaciones de Coldplay, J Balvin, Doja Cat, TEms y Emmanuel Kelly. Seguramente, las actuaciones del descanso no serán la única novedad que podremos ver en la final organizada por un país que ha convertido el entretenimiento en un complemento inseparable de cualquier evento deportivo.