Nuevos movimientos en el Atlético Levante

El Atlético Levante UD va conformando poco a poco su plantilla para la temporada 2026/2027. Esta semana el Levante UD ha anunciado el regreso de Álvaro García y la incorporación de Javier Alonso.

Regreso

El centrocampista Álvaro García regresa a la disciplina levantinista tras formarse en lsu cantera durante nueve temporadas: siete en el Levante UD y dos en el Patacona CF, club afiliado al conjunto granota.

Nacido en Valencia, Álvaro empezó su andadura en el fútbol jugando en el Benjamín B del Levante con 6 años. Estuvo 8 campañas en Buñol hasta que en su primer año de Juvenil se marchó al Patacona donde se hizo con los mandos del centro del campo.

Con la tristeza de tener que dejar el equipo que le había permitido debutar en el fútbol semiprofesional, García fichó el verano pasado por La Nucía, pero no acabó de cuajar en el Camilo Cano. Tan solo 156′ en 5 meses de competición que hicieron que el valenciano se marchase en el mercado de invierno al Roda, donde recuperó su nivel. Ahora vuelve a la que fue su casa para afrontar esta nueva etapa con el Atlético Levante UD.

Incorporación

El Levante UD y Javier Alonso han llegado a un acuerdo para la incorporación del delantero a la entidad levantinista hasta junio de 2027.

Javier Alonso llega al Atlético Levante UD. / LEVANTE UD

El jugador llega al club de Orriols procedente del Atlético de Madrid, donde, durante 16 años, progresó por las diferentes categorías de la cantera colchonera. Recientemente se proclamó campeón de Liga con el Juvenil A y, la pasada temporada, consiguió el ascenso a Segunda RFEF con el Atlético de Madrid C.

El madrileño se despidió con un emotivo mensaje, en redes sociales. “Después de dieciséis años vistiendo esta camiseta, ha llegado el momento de cerrar una etapa que comenzó siendo un niño y que me ha acompañado durante toda mi vida”, comento en su carta de despedida.

Además, Javier Alonso también sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección española, siendo internacional Sub-15 y Sub-18.