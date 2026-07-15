Intentan robar en la casa de Lamine Yamal durante el España - Francia
Los individuos treparon un muro del domicilio del jugador, pero fueron sorprendidos por el personal de seguridad
Un intento de robo en la vivienda de Lamine Yamal fue frustrado durante la madrugada gracias a la actuación del equipo de seguridad privada del futbolista. Según ha informado La Vanguardia, los vigilantes detectaron a través del sistema de videovigilancia a dos individuos encapuchados que trataban de acceder a la propiedad escalando uno de los muros del domicilio. Al ser descubiertos, los sospechosos abandonaron el lugar sin llegar a entrar en la casa.
Los Mossos d'Esquadra se desplazaron hasta la residencia tras recibir el aviso y asumieron la investigación a través de la División de Investigación Criminal (DIC). El suceso se produjo de madrugada, mientras el internacional español disputaba con la selección el encuentro de semifinales del Mundial frente a Francia. Los agentes también investigan otros intentos de robo registrados esa misma noche en la misma zona residencial para determinar si guardan relación.
La seguridad impidió el hurto
La vivienda cuenta con un amplio dispositivo de seguridad que resultó determinante para evitar el asalto. Por el momento, no se han producido detenciones y la investigación continúa abierta para identificar a los autores de la tentativa de robo. Los investigadores mantienen abiertas todas las líneas de trabajo mientras recaban pruebas y analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.
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