Rodri, a un partido de convertirse en el séptimo fantástico

Rodri está a un paso de entrar en un selecto olimpo de futbolistas con un palmarés envidiable. Con la clasificación de España a la final del Mundial, que le enfrentará este domingo al ganador del Inglaterra-Argentina, el centrocampista podría sumar un nuevo éxito a su vitrina que además le haría conseguir un hito histórico. En el caso de que la selección de Luis de la Fuente consiguiera su segunda Copa del Mundo, Rodri se convertiría en el séptimo futbolista en ganar Mundial, Balón de Oro, UEFA Champions League y Eurocopa; el primer español en lograr la hazaña.

El mediocampista del Manchester City fue dueño y señor de la sala de máquinas española en la eliminatoria frente a Francia y se hizo notar con una presencia constante en acciones defensivas. El capitán del combinado nacional anuló las aspiraciones galas en el choque de ayer y volvió a rendir como el motor principal de España en las grandes citas.

Rodri Hernandez, durante el Portugal-España de cuartos de final del Mundial / EUP

Predecesores de renombre

Rodri entraría en los libros de historia si se hace con la Copa del Mundo, pero previo al ex del Villarreal hubo otros seis jugadores que completaron los cuatro títulos a lo largo de su carrera deportiva. Los alemanes Franz Beckenbauer y Gerd Müller fueron los primeros que inauguraron esta selecta lista en el año 1976, con el mediocentro conquistando el Balón de Oro de dicha fecha; y el delantero la Copa de Europa con el Bayern De Múnich y el 'Káiser' en su propio equipo.

El siguiente jugador en conseguir los cuatro premios fue el francés Zinedine Zidane al levantar la UEFA Champions League con el Real Madrid en 2002. El título europeo llegó a su vitrina más tarde que el Balón de Oro (1998), el Mundial (1998) y la Eurocopa (2000). Unos años después, (2006) Ronaldinho siguió sus pasos ganando la máxima competición continental de clubes con el FC Barcelona, pero no fue el único brasileño en formar parte del olimpo de leyendas con los cuatro trofeos ya que Rivaldo irrumpió en la lista previamente con su Balón de Oro y Copa América en 1999; el Mundial de 2002 y la UEFA Champions League en 2003.

Jaume Puig

Messi, por encima de todos

Con sus ocho Balones de Oro, cuatro Champions, dos Copas América y un Mundial, Messi supera a todos los anteriores futbolistas con una distancia considerable en cuanto a cifras. El argentino, que sigue en busca de su segunda Copa del Mundo y hoy se juega pasar a la final, rompió todos los registros con la victoria albiceleste en Catar 2022 y es el jugador con mayor palmarés de los que han conseguido ganar los cuatro títulos más importantes del panorama futbolístico.

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Jugadores en la misma situación que Rodri

El capitán de España no es el único que está (o estuvo) a un título de unirse a las seis leyendas de esta lista. Ousmane Dembélé (PSG) solo necesita la Eurocopa, requisito que también requerían el inglés Bobby Charlton, el italiano Paolo Rossi y el brasileño Kaká (Copa América).