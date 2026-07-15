El Roig Arena abrirá sus puertas para seguir la final del Mundial

El Roig Arena volverá a convertirse este domingo, 19 de julio, en el punto de encuentro de la afición española con la retransmisión en directo de la final del Mundial en sus pantallas gigantes. Tras la buena acogida registrada durante la proyección de la semifinal, el recinto repetirá la iniciativa para que los seguidores de la selección puedan disfrutar de un ambiente colectivo en una cita histórica, en la que España se enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra.

El acceso será gratuito, aunque será necesario descargar previamente una entrada a través de la página web del recinto. Cada persona podrá obtener un máximo de dos localidades, disponibles hasta completar el aforo. La apertura de puertas está prevista para las 18.30 horas, con el objetivo de facilitar la entrada de los asistentes antes del inicio del encuentro y permitirles disfrutar del ambiente previo a la final.

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Roig Arena durante la semifinal del Mundial entre España y Francia / Roig Arena

Escenario de la cita del año

Además de la retransmisión del partido, el Roig Arena pondrá a disposición del público su oferta de restauración, con diferentes opciones de comida y bebida para acompañar una jornada que se prevé multitudinaria. La iniciativa busca consolidar el recinto como un espacio de encuentro para la celebración de grandes acontecimientos deportivos y reforzar la experiencia compartida entre los aficionados.