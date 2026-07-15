La lista de Luis de la Fuente para el Mundial 'era' una mierda

Como cada dos veranos unos pocos aficionados se visten de seleccionadores. Casi siempre, eso sí, barriendo para casa. El más radical es el del Real Madrid y eso, que me perdonen, no es mayoritario, pero sí hay un sector importante que lo hace. También otros equipos. Casi siempre cuando uno ve una lista de España apunta a que cambiaría algunos nombres. Y eso hasta cierto punto es normal. Se puede no estar de acuerdo con todos los nombres que lleva Luis de la Fuente, Del Bosque, Luis Enrique, Aragonés o quien sea. Lo que no se puede es que coincida siempre que al que te llevarías es el que viste los colores de tu equipo. Ahí, como casi siempre, huele raro.

Luis de la Fuente construyó un equipo antes que una colección de estrellas / RFEF

Cuando se hizo el anuncio oficial del Mundial, Luis de la Fuente merecía la cárcel. Había gestionado mal la portería porque llevar a Joan García iba a generar un debate inaguantable e iba a poner nervioso a Unai Simón. El récord del meta del Athletic está sobre la mesa y su Mundial, más allá de alguna salida que ya hacía antes de que fuera Joan García, está siendo impecable. En defensa, la decisión de llevar a Pubill y Eric por Le Normand y Huijsen era poco menos que un crimen. En especial el segundo porque al madridismo le interesaba que así fuera. Y no tengo nada en contra de Huijsen, que podría haber ido perfectamente porque es un muy buen central, más allá de que su año haya sido discreto y con más problemas de los que yo esperaba. Porque repito que me parece un buen central. El punto es que se puede entender que estuviera o que no lo estuviera, pero a cierto sector nacional le interesó una guerra civil por esa causa. Y menos mal que la 'broma' de Asencio a la altura de Cubarsí y compañía ya ha quedado atrás. Telita con esa guerra de algunos.

En el centro del campo pasó algo similar (no voy a decir ni el nombre del futbolista del Madrid que incluso se llegó a pedir) y Luis de la Fuente lo gestionó de la mejor manera posible. Guardó silencio, cuidó a los suyos y apostó por una línea de juego clara. Incluso Gavi, uno de los que muchos querían 'matar', ha llevado a la perfección eso de ser suplente después de su mal primer partido. Porque hasta la gestión de vestuario está siendo un acierto. De hecho se ha atrevido a sentar a Pedri, el mejor centrocampista del mundo cuando está bien, y nadie le ha dicho nada. Porque el colectivo está por delante de lo individual.

Mientras, en la delantera se llegó a pedir a Gonzalo, con un papel residual en el Real Madrid, que no había ido nunca con la absoluta y al que solo le pedía cierta prensa por un motivo muy claro. Juega en el equipo que juega. Y repito lo mismo, de esto no tiene culpa Gonzalo, un muy buen delantero que tal vez sí pise la absoluta en algún momento porque ha demostrado tener gol y además marcar en todo un Real Madrid. La culpa es de los ruidos que se generan y que ayudan bastante poco.

Lamine es muy malo, pero qué buenos son los otros

El Mundial de Lamine no está siendo el mejor, pero tampoco interesa explicar que llegaba leisonado, que se le forzó en el segundo partido como titular y que incluso lejos de su nivel está aportando y ayudando en todo. También en defensa. Sin embargo, cada vez que abre la boca hay algunos que le están matando. Que sí tiene mucho "ego", que si es un "flipado"... Al final, su ambición está permitiendo a España contar con un futbolista que no tiene miedo a nadie. Y que, con mayor o menor acierto, no se esconde.

Lamine Yamal con su colgante de Batman / EFE

Porque jugó ante la Francia de los grandes cracks como Olise, Dembélé, Mbappé, Doué y compañía y el que más lo intento y fue determinante, incluso en un mal día, volvió a ser él. Lleva solo un gol y aún no ha marcado en eliminatorias, pero su madurez asusta y hace apenas unos días cumplió 19 años. Calma con él. Sobre todo porque no está en ese punto físico de 2024, pero sigue aportando mucho.

Camisetas de Portugal, Bélgica e incluso Francia. ¿Argentina o Inglaterra?

Hay muchos que llevan unas semanas duras. Complicadas. Porque en España ha habido mucha gente que iba con Portugal -no voy a entrar en los motivos-, con Bélgica y también con Francia. Todo lo que no sea apoyar a la selección hasta que no quede más remedio. Porque hay un sector de la prensa que hoy está nerviosa. Si pasa Argentina animarán a España. Tampoco voy a entrar en el motivo. Si pasa Inglaterra seguramente querrán que gane Inglaterra. De nuevo voy a saltarme el motivo. Eso sí, BLANCO y en botella.

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Y cuidado. Esto no va con todos los madridistas, que ya tienen suficiente con compartir colores que esta gente. De hecho, los madridistas que han ido con España desde el inicio están en mi mismo barco. Igual que los del Barcelona, Valencia, Deportivo de A Coruña, Sevilla, Betis o Real Sociedad. Porque en este barco de España todos nos tenemos que ir dando cuenta de que cada vez que salga una lista de convocados queremos lo mismo, que gane España. Podemos discrepar con nombres que no están y deberían y algunos que entran y tal vez no creamos que encajen, pero siempre desde la objetividad. Lo demás se lo dejamos a los que iban con Portugal y Francia. Para ellos el drama.