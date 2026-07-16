Aforo completo en el Roig Arena para seguir a España en la final del Mundial: la afición agota todas las entradas en minutos

La ilusión por la selección española no deja de crecer y Valencia volverá a demostrarlo este domingo, 19 de julio. El Roig Arena colgará el cartel de aforo completo para la retransmisión en directo de la final del Mundial 2026, un duelo histórico entre España y Argentina que enfrentará a dos de las grandes potencias del fútbol internacional. La expectación ha sido tal que las entradas gratuitas para acceder al recinto desaparecieron apenas unos minutos después de ponerse a disposición del público, confirmando el enorme tirón que despierta el combinado nacional y el deseo de miles de aficionados de vivir el encuentro en un ambiente único.

DALLAS (United States), 14/07/2026.- Lamine Yamal of Spain (L) and Theo Hernandez of France in action during the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, USA, 14 July 2026. (Francia, España) EFE/EPA/SAM WASSON / SAM WASSON / EFE

Alrededor de las 20:15 horas, la cuenta oficial del Roig Arena anunció en la red social X el enlace desde el que podían descargarse las localidades para acceder al recinto. La respuesta fue inmediata y la demanda superó todas las expectativas. En cuestión de minutos, el cupo disponible quedó completamente agotado, dejando patente que la final del Mundial se ha convertido en uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año. La iniciativa, que ya fue un éxito durante la retransmisión de la semifinal, volverá a reunir a miles de seguidores de la selección española en el hogar del Valencia Basket.

Entradas agotadas y ambiente de gran cita deportiva

El acceso al evento será totalmente gratuito, aunque era imprescindible reservar previamente una entrada a través de la página web del recinto. Cada usuario podía descargar un máximo de dos localidades hasta completar el aforo, un límite que no evitó que las invitaciones se agotaran en tiempo récord. La apertura de puertas está prevista para las 18:30 horas, con suficiente antelación para facilitar la entrada de los asistentes y permitir que disfruten del ambiente previo al partido, que promete convertir el Roig Arena en una auténtica marea roja.

Además de la retransmisión del encuentro en sus pantallas gigantes, el recinto habilitará toda su oferta de restauración con diferentes opciones de comida y bebida para que los asistentes puedan disfrutar de una experiencia completa. La iniciativa busca consolidar al Roig Arena como uno de los grandes espacios para acoger acontecimientos deportivos y culturales en Valencia, ofreciendo un punto de encuentro donde compartir la emoción de los grandes eventos y reforzar el sentimiento de unión entre los aficionados españoles en una noche que puede pasar a la historia.

Otros lugares para ver la final

Quienes no hayan conseguido una entrada para el Roig Arena también tendrán varias alternativas para disfrutar del partido en un ambiente multitudinario. El Ayuntamiento de València instalará una pantalla gigante en la Plaza del Ayuntamiento, donde cientos de aficionados podrán seguir en directo la final entre España y Argentina desde uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. La iniciativa busca convertir el centro de Valencia en un gran punto de encuentro para animar a la selección y compartir una noche que puede ser histórica para el fútbol español.

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A esta propuesta se suma la pantalla gigante que se instalará en los Jardines del Palau, dentro de la programación de “Jardines al Palau”, incluida en la Gran Fira de València. De este modo, la ciudad ofrecerá varios escenarios para que nadie se quede sin vivir la emoción de la gran final, en una jornada en la que miles de valencianos se reunirán para apoyar a España y soñar con un nuevo título mundial.