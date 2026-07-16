El Atlético de Madrid, presente en la final de la Copa del Mundo

El Atlético de Madrid disputará, en cierto modo, la final del Mundial 2026. Hasta diez futbolistas del equipo rojiblanco estarán presentes el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva York persiguiendo el sueño de ser campeones del mundo.

Sin embargo, este distintivo no es algo nuevo para la entidad de la capital. Por tercera edición consecutiva, será el club que más jugadores tenga en liza en la última cita del Mundial. En la final de Rusia 2018, fueron hasta cuatro los protagonistas. Antoine Griezmann, Thomas Lemar y Lucas Hernández estuvieron con el combinado francés para alzar el título, mientras que Sime Vrsaljko se colgó la medalla de plata con Croacia. En Catar 2022, ‘El Principito’ repitió final, esta vez con tres compañeros como rivales, ya que Ángel Correa, Nahuel Molina y Rodrigo De Paul se proclamaron campeones tras los penaltis.

Griezmann, campeón del mundo con Francia en 2018 / EFE

En el presente mundial, la nómina de rojiblancos asciende hasta los diez futbolistas. Por parte de la selección española, Marcos Llorente, Baena, Pubill y el recién fichado Álex Grimaldo defenderán a La Roja. Enfrente estará la albiceleste de Lionel Scaloni, quien cuenta con Juan Musso, Nahuel Molina de nuevo, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nico González, quien pese a volver a la Juventus tras su cesión, ha disputado toda la temporada en el Riyadh-Air Metropolitano.

Dos ex rojiblancos, también presentes

Para rizar más el rizo, son dos futbolistas más los que a lo largo de su carrera han vestido la casaca rojiblanca y jugarán la final del mundial. El capitán del combinado de Luis De la Fuente, Rodri Hernández, militó en el Atlético de Madrid durante la temporada 2018-19, donde levantó una Supercopa de Europa antes de dar el salto a la Premier League.

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Rodri Hernández, futbolista del Atlético de Madrid en la 2018-19 / GETTY IMAGES

El último en cuestión es el anteriormente mencionado Rodrigo De Paul, quien repite final como ya sucedió en 2022. El argentino jugó bajo las órdenes de Simeone entre 2021 y 2025, antes de iniciar su actual experiencia en la MLS con el Inter Miami.