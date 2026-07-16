El Barça se fija en la Selección Española para reforzar la defensa
El club blaugrana está interesado en Aymeric Laporte, central del Athletic Club y pieza capital para Luis de la Fuente
Manel Montero
El Barça está en busca de un central zurdo y el nombre de Aymeric Laporte puede ser una posibilidad real. Está mostrando durante este Mundial que está más que capacitado para rendir al máximo nivel y, junto a Pau Cubarsí, están siendo la mejor pareja de todo el Mundial. Juntos han concedido únicamente un gol en siete partidos. Esta simbiosis ayudaría a Laporte a adaptarse de una manera muy fácil al equipo catalán.
El Barça podría encontrar en el central nacido en Agen un perfil muy parecido al de Íñigo Martínez: central consagrado en el fútbol mundial, de gran liderazgo, con buena salida de balón y fuerte en los choques. Una combinación que seguro que a Hansi Flick le convence.
El problema: el Athletic Club
El inconveniente con el que se puede encontrar Deco en la negociación es el Athletic Club. Es más que sabido que las relaciones entre el club vasco y el Barça no son buenas debido al problema que hubo el pasado verano con Nico Williams. Además, el conjunto rojiblanco tuvo que pagar hace un año 10 millones de euros para ficharlo del Al-Nassr y tiene contrato hasta 2028. Estos motivos podrían complicar su operación y que el Athletic Club no pusiera fácil su marcha.
Más opciones para la defensa
El Barça maneja más nombres para reforzar la zaga. A principio de mercado sonaron Bastoni y Gvardiol pero ambos, debido a que su fichajes supondrían un gran desembolso económico inasumible para los culés, se descartaron. Un jugador que se ha puesto sobre la mesa durante estos últimos días ha sido el del Cuti Romero. El central del Tottenham va a salir este verano de Londres y su operación sería viable si el Barça deja marchar a algún defensa. Veremos quien piensa Hansi Flick que puede ser la pieza perfecta para completar una posición que está necesitada.
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