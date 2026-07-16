El Barça se fija en la Selección Española para reforzar la defensa

El Barça está en busca de un central zurdo y el nombre de Aymeric Laporte puede ser una posibilidad real. Está mostrando durante este Mundial que está más que capacitado para rendir al máximo nivel y, junto a Pau Cubarsí, están siendo la mejor pareja de todo el Mundial. Juntos han concedido únicamente un gol en siete partidos. Esta simbiosis ayudaría a Laporte a adaptarse de una manera muy fácil al equipo catalán.

Laporte junto a Cubarsí en el partido de caurtos ante Bélgica / EFE

El Barça podría encontrar en el central nacido en Agen un perfil muy parecido al de Íñigo Martínez: central consagrado en el fútbol mundial, de gran liderazgo, con buena salida de balón y fuerte en los choques. Una combinación que seguro que a Hansi Flick le convence.

El problema: el Athletic Club

El inconveniente con el que se puede encontrar Deco en la negociación es el Athletic Club. Es más que sabido que las relaciones entre el club vasco y el Barça no son buenas debido al problema que hubo el pasado verano con Nico Williams. Además, el conjunto rojiblanco tuvo que pagar hace un año 10 millones de euros para ficharlo del Al-Nassr y tiene contrato hasta 2028. Estos motivos podrían complicar su operación y que el Athletic Club no pusiera fácil su marcha.

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Laporte durante un partido de liga con el Athletic Club / AFP7 vía Europa Press

Más opciones para la defensa

El Barça maneja más nombres para reforzar la zaga. A principio de mercado sonaron Bastoni y Gvardiol pero ambos, debido a que su fichajes supondrían un gran desembolso económico inasumible para los culés, se descartaron. Un jugador que se ha puesto sobre la mesa durante estos últimos días ha sido el del Cuti Romero. El central del Tottenham va a salir este verano de Londres y su operación sería viable si el Barça deja marchar a algún defensa. Veremos quien piensa Hansi Flick que puede ser la pieza perfecta para completar una posición que está necesitada.