El Bayern de Múnich pretende arrebatarle al Real Madrid a uno los héroes del pase a la final del Mundial de Argentina

El Bayern de Múnich ya piensa en reforzar su plantilla de cara al próximo mercado de fichajes y uno de los nombres que ha cobrado fuerza es el de Enzo Fernández. Según ESPN, el conjunto bávaro tiene al centrocampista argentino entre sus principales objetivos y estaría dispuesto a realizar una inversión superior a los 100 millones de euros para intentar convencer al Chelsea.

Enzo Fernández ante Egipto. / @Argentina

Por el momento, no existen negociaciones avanzadas entre ambos clubes, aunque el interés del Bayern es firme. Enzo, campeón del mundo con Argentina y una de las piezas más importantes del Chelsea, se ha consolidado como uno de los mediocampistas más cotizados del fútbol europeo, por lo que cualquier operación se prevé compleja y de elevado coste.

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Salto de calidad

La posible llegada del internacional argentino supondría un salto de calidad para el centro del campo bávaro, que busca incorporar un futbolista capaz de combinar equilibrio, despliegue físico y creatividad en la salida de balón. No obstante, el Chelsea no tiene intención de facilitar su salida y solo una oferta de enorme magnitud podría abrir la puerta a una negociación, por lo que el desenlace de esta operación dependerá de los movimientos que se produzcan en las próximas semanas.