El emotivo homenaje del Real Betis a Sandra Peña y contra el acoso escolar con la segunda equipación 26/27

El Betis ha anunciado hoy el diseño de la segunda camiseta visitante para la temporada 26/27. Dos tonalidades de verde para la vuelta a Champions League 21 años después. Lo que más ha llamado la atención a todos los aficionados es el emotivo vídeo. El club ha querido rendir homenaje a Sandra Peña, la chica de 14 años que se quitó la vida en octubre de 2025 tras sufrir acoso escolar.

El vídeo de la presentación se realizó en su habitación, junto a todas sus pertenencias. Por ello, el diseño de la camiseta lleva el manto camaronero de la Esperanza de Triana a la izquierda y la derecha el manto de la Esperanza de la Macarena, todo dedicado ella. “Verde esperanza” es el lema de la equipación del conjunto de Heliópolis. Y es que ya ha llegado a más de 1,3 millones de visualizaciones impactando así a aficionados del eterno rival y del fútbol, que han alabado el bonito gesto y recuerdo a Sandra Peña.

Campaña ‘Verde Esperanza’ contra el acoso escolar

Un mensaje vinculado a la nueva campaña de prevención contra el acoso escolar puestra en marcha por la Fundación Real Betis Balompié en colaboración con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE).

Además, la AEPAE organizará la Jornada de Prevención del Acoso Escolar en Sevilla, una jornada en la que la asociación presentará su informe sobre la situación del acoso escolar en España. El Real Betis y su Fundación pretenden dotar de herramientas de prevención a familias, docentes y jóvenes. Además de dar visibilidad a un problema que; según la UNESCO, afecta a casi uno de cada tres estudiantes en todo el mundo con graves consecuencias para su salud mental.

Por otro lado, el club ha comunicado que, junto a su Fundación aportarán recursos humanos y logísticos propios. Se destinará el importe recaudado por la venta de 365 de estas nuevas camisetas (una al día durante un año) para reforzar su alcance.

Segunda equipación Real Betis / Real Betis Balompié

Concienciación a los jóvenes

El objetivo final es que los más jóvenes sean conscientes de este tipo de situaciones y del daño que pueden causar ciertas acciones. Además, que sean capaces de identificarlas, cambiarlas y señalarlas para convertirse en ejemplos de empatía, solidaridad y valentía ante el acoso escolar.

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Junto a esta campaña el Betis ha querido mostar su compromiso ante este problema tan grave y que se debe radicar en nuestro mundo.