Enrique Cerezo asegura dónde jugará Julián Álvarez la próxima temporada: "Joan Laporta es un buen amigo"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha vuelto a pronunciarse sobre el futuro de Julián Álvarez ante los rumores que han relacionado al delantero argentino con una posible salida del club rojiblanco.

Cerezo fue contundente al hablar sobre la situación del atacante y aseguró que no existe ninguna duda respecto a su continuidad: “Permítanme insistir: Julián es nuestro jugador y será nuestro jugador la próxima temporada”.

Aregentina's forward #09 Julian Alvarez celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Argentina and Switzerland at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 11, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) / AGENCIAS

Amistad con Laporta

Además, el dirigente del Atlético hizo referencia a Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y a la buena relación que mantienen ambos, dejando entrever que el mandatario azulgrana ya conoce la postura del club madrileño sobre el futuro del futbolista: “Joan Laporta es un buen amigo y ya sabe dónde va a jugar Julián Álvarez la próxima temporada”.

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Con estas declaraciones, el Atlético de Madrid pretende cerrar cualquier especulación y reafirmar que cuenta con Julián Álvarez como una de las piezas principales de su proyecto deportivo para el próximo curso.