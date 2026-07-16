Enrique Cerezo asegura dónde jugará Julián Álvarez la próxima temporada: "Joan Laporta es un buen amigo"
Cerezo insiste en la continuidad de Julián Álvarez y asegura que el FC Barcelona, a través de Laporta, conoce la postura del club madrileño
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha vuelto a pronunciarse sobre el futuro de Julián Álvarez ante los rumores que han relacionado al delantero argentino con una posible salida del club rojiblanco.
Cerezo fue contundente al hablar sobre la situación del atacante y aseguró que no existe ninguna duda respecto a su continuidad: “Permítanme insistir: Julián es nuestro jugador y será nuestro jugador la próxima temporada”.
Amistad con Laporta
Además, el dirigente del Atlético hizo referencia a Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y a la buena relación que mantienen ambos, dejando entrever que el mandatario azulgrana ya conoce la postura del club madrileño sobre el futuro del futbolista: “Joan Laporta es un buen amigo y ya sabe dónde va a jugar Julián Álvarez la próxima temporada”.
Con estas declaraciones, el Atlético de Madrid pretende cerrar cualquier especulación y reafirmar que cuenta con Julián Álvarez como una de las piezas principales de su proyecto deportivo para el próximo curso.
- Comunicado sorpresa del Valencia Basket
- Solución a la crisis en el lateral derecho: urgencia del Valencia CF en el mercado de fichajes
- Meunier ya es oficial y explica por qué fichó por el Sunderland... dejando plantado al Valencia CF
- La salida de Cenk Özcakar del Valencia CF se calienta con el Schalke como principal favorito
- Primer sistema de Corberán de la pretemporada y primera posición de Sato en el Valencia CF
- ¿Cuánto dinero ganan los jugadores de España si conquistan el Mundial? La millonaria prima que cobraría cada futbolista
- Última hora en la operación portería | Kayne Van Oevelen empuja para fichar por el Valencia CF
- ¿Por qué ha dejado plantado Meunier al Valencia CF?