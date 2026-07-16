La IA predice los cinco favoritos para el balón de oro: dos españoles dentro del top 5

El Mundial llega este domingo a su fin y el debate por quién ganará el Balón de Oro ya está en boca de todos. Hay muchas dudas sobre el jugador que merece este galardón. La IA lo tiene claro: los favoritos son Leo Messi y Lamine Yamal. Estos van seguidos por Harry Kane, Kylian Mbappé y Rodri Hernández.

La final del domingo que enfrenta a Argentina y España será clave para decantar el favoritismo hacia el crack argentino o hacia el joven extremo del Barça. En el caso de Leo Messi, casi con total seguridad, volverá a ser por tercera vez en su carrera el Balón de Oro del Mundial. En estos momentos, cuenta con 8 goles y 4 asistencias, lo que le hace liderar la tabla de los máximos goleadores junto a Mbappé. Además, el argentino levantó la MLS con el Inter de Miami el pasado mes de diciembre, siendo la figura incuestionable de todo el torneo.

Messi celebrando con la Selección Argentina / Europa Press

Por otro lado, Lamine Yamal está yendo de menos a más en este Mundial. Aunque tan solo lleve un gol en el torneo, su insistencia y compromiso defensivo está ayudando mucho a la selección española. Si el extremo español levanta el trofeo el domingo tras hacer una buena actuación será el favorito al Balón de Oro. Lo que juega a favor del de Rocafonda es su excelente temporada con el Barça, en la que ha levantado LaLiga, siendo el mejor jugador y la Supercopa de España.

Lamine Yamal jugando las semifinales contra Francia / EFE

Los perseguidores

Detrás de Leo Messi y Lamine Yamal, la IA coloca a Harry Kane como máximo aspirante al galardón. La temporada del inglés con el Bayern de Múnich es casi perfecta, haciendo triplete nacional y ganando la Bota de Oro. Al principio del Mundial era el favorito a ganarlo, pero su eliminación en manos de la Argentina de Messi (en la que hizo una actuación bastante discreta) ha hecho que caiga de las quinielas.

En cuarto y quinto lugar se encuentran Mbappé y Rodri. El mundial del francés estaba siendo espectacular, pero el haber caído ante España en semifinales y el no haber ganado ningún título con el Real Madrid hace que le penalice bastante. Rodri, por su parte, está siendo el mejor jugador de la selección española, pero su mala temporada con el Manchester City hace que sea poco probable que gane por segunda vez el trofeo.

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El capitán español Rodri celebra el triunfo en semifinales del Mundial ante Francia en Arlington. / EFE

Aunque la IA lo tenga claro, la carrera por el Balón de Oro está más abierta que nunca. Todo hace indicar que la final del domingo será un momento clave para decantar la balanza hacia un claro favorito.