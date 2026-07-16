Lamine Yamal y Pedro Porro entrenan al margen a tres días de la final

La selección española ha vuelto ha entrenar por primera vez desde que es finalista del Mundial. El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha saltado al entrenamiento sin Lamine Yamal y Pedro Porro. Los dos jugadores acabaron el encuentro ante Francia con problemas físicos. Al extremo se le ha visto con un vendaje en el muslo izquierdo.

Lamine Yamal of Spain looks on during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between France and Spain at Dallas Stadium on July 14, 2026 in Arlington, Texas. AFP7 14/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Jose Breton / AFP7 / Europa Press;sport;football;soccer;player;team;FIFA;World Cup;ZSPORT;ZSOCCER;France;Spain;France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Lamine Yamal acabó el partido con secuelas tras un fuerte golpe tras una acción con Digne que supuso el penalti para España que anotó Oyarzabal. Tras llegar al hotel se trató con los fisios de la selección para intentar aliviar esas molestias.

Por otro lado, Pedro Porro, una de las revelaciones del Mundial 2026, es más fatiga muscular por todos los minutos acumulados en el campeonato. Además, el esfuerzo durante 84 minutos hizo que entrase Marcos Llorente para reemplazarlo. El lateral diestro, ya tuvo alguna molestia tras estrenar titularidad ante Arabia Saudí y no jugó ante Uruguay para dosificar esfuerzos.

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Pedro Porro, MVP del Francia-España de semifinales del Mundial 2026 / EFE

Tras el partido de Dallas, Luis de la Fuente explicó que en ambos casos esperaba poder tenerlos a su disposición para la final ante Argentina. Los de Scaloni vencieron ayer ante Inglaterra 1-2 tras remontar el partido con los tantos de Enzo fernández y Lautaro en el minuto 92. La albicelte volverá a estar en una final de manera consecutiva.