Leo Messi igualará a Cafú para agrandar más su leyenda

La albiceleste sigue abonada a la épica en este Mundial 2026. Tras firmar una fase de grupos impecable logrando el pleno de puntos, el combinado de Scaloni ha estado caminando por el alambre durante todas las fases eliminatorias. Primero fue la sorprendente selección de Cabo Verde la que salió respondona y llevó a Argentina a una prórroga que le hizo sudar la gota gorda. Empatando la eliminatoria en dos ocasiones, el combinado de las islas no dio su brazo a torcer hasta recibir el gol decisivo en el minuto 111.

Lopes Cabral celebra su golazo ante Argentina / EFE

En la siguiente ronda, perteneciente a los octavos de final, fue la selección egipcia de Mohamed Salah la que puso contra las cuerdas a la vigente campeona. Sin embargo, con goles del Cuti Romero, Messi y Enzo, arreglaron el desastre en los últimos diez minutos para citarse con Suiza en los cuartos de final. Los helvéticos, para seguir en la línea del sufrimiento argentino, también resultó un hueso duro de roer. Tras 90 minutos de igualdad en el marcador, los goles de Julián Álvarez y Lautaro en la prórroga metieron a su selección entre los cuatro mejores del torneo.

En las semifinales ante Inglaterra, más de lo mismo. La selección Argentina navegaba sin rumbo hasta volver a verle las orejas al lobo. El gol de Anthony Gordon ponía en ventaja a los Three Lions hasta el minuto 85, cuando volvió a iniciarse una nueva remontada albiceleste. Messi, dos asistencias para Enzo y Lautaro, y de nuevo trabajo hecho.

Lautaro Martínez cabecea el 2-1 en la semifinal ante Inglaterra en el Mundial. / RONALD WITTEK / EFE

Messi iguala el récord de Cafú

Con la agónica remontada de Argentina, el equipo de Scaloni defenderá de nuevo el título de Catar y se verá las caras con España para intentar sumar la cuarta estrella en su escudo. Este mismo domingo, Leo Messi entrará en un club muy selecto de dos futbolistas que han logrado disputar tres finales de Copa del Mundo.

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Cafú, campeón del mundo en 2002 / EFE

Pase lo que pase con el resultado final, la presencia del ‘10’ hace seguir agrandando su leyenda, igualando al brasileño Cafú, quien disputó las finales de 1994, 1998 y 2002. El lateral carioca logró levantar la Copa en dos de ellas. La primera en el Mundial de Estados Unidos y la segunda, ya como capitán, en Japón 2002. Entre medias, la selección francesa le arrebató la final en 1998, al igual que hizo Alemania en 2014 frente a la Argentina de Leo Messi.