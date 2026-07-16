Messi y Scaloni hablan sobre la selección española antes de la final del Mundial 2026

Faltaban 5 minutos para el final del tiempo reglamentario y Argentina estaba fuera del Mundial. En ese momento, Enzo Fernández empató el partido tras un gran pase de Leo Messi y se desató la locura colectiva en el banquillo de la albiceleste. Pensaban que podían volver a hacerlo. Solamente 7 minutos después, otra vez tras un gran centro de Messi, Argentina anotó el gol que les convirtió en finalistas del Mundial por segunda edición consecutiva.

Messi se rinde ante España

Tras la celebración en el campo y en el vestuario, el protagonista del encuentro tuvo tiempo para elogiar a su rival del domingo en la zona mixta. “España es una selección enorme, con grandísimos jugadores, con juego. Una selección que conozco bien”, explicó Messi, que añadió: “Ya llevan muchísimos años jugando de esta manera. Conozco a los jugadores también porque me he enfrentado a ellos y los sigo. Varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo. Va a ser un partido especial, en una final del mundo imagino que va a ser muy igualado todo”.

Lionel Messi of Argentina celebrates the victory during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. AFP7 15/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Jose Breton / AFP7 / Europa Press;sport;football;soccer;player;team;FIFA;World Cup;ZSPORT;ZSOCCER;England;Argentina;England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 / EuropaPress

El jugador argentino ha vivido en España durante más de 20 años. Llegó a Barcelona en el año 2000, con tan solo 13 años, y se marchó en el verano de 2021. En ese tiempo logró ganar 6 balones de oro y se convirtió en el que algunos consideran como el mejor jugador de la historia, pero entre la gran cantidad de títulos colectivos que ganó siempre le faltó el que más ansiaba: la copa del mundo. Finalmente, Messi logró ganar el Mundial en 2022, a los 36 años. En su camino hacia la gloria fue indispensable la figura de Lionel Scaloni, que llegó al banquillo de la selección argentina en 2018 y les devolvió el carácter ganador.

Scaloni respeta a la selección española

Scaloni también ha alabado a la selección española y espera que el partido del domingo sea inolvidable. “Todos saben que yo vivo en España, tengo familia española, pero el domingo vamos a intentar ganarles. Aun así el respeto es máximo, no solo por como juegan, sino por el comportamiento que tienen. La verdad que va a ser un lindo partido de fútbol”, declaró el entrenador de Argentina.

Noticias relacionadas

Un partido histórico

Pase lo que pase, la final del Mundial será un encuentro histórico. El último partido oficial que disputaron ambas selecciones entre sí fue en el Mundial de 1966. Aquel día Argentina ganó 2-1 y 58 años después los dos países se vuelven a ver las caras en el que será el último partido de Leo Messi en un Mundial.