Pau López abandona la concentración del Real Betis y Diego Conde entra en escena

Pau López se ha marchado de la concentración del Real Betis en Alemania donde estaban realizando el primer stage de pretemporada. En las últimas horas se ha agilizado todo. Los de Heliópolis cambiarán la portería por Diego Conde, actual portero del Villarreal, si nada se tuerce será el sustituto del catalán.

BARCELONA, 05/10/2025.-El portero del Betis Pau López para un penalti durante el partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports entre le Espanyol y el Betis, este domingo en el RCDE Stadium en Barcelona.-EFE/ Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

El guardameta llegó hace apenas un año, pero ya estuvo en la temporada 18/19, para después recalar en la Roma por 23,5 millones de euros. Ahora, se marcha gratis al Andorra y perdona los dos años restantes de contrato. El Betis ha estado en contacto con el conjunto groguet y según Álvaro Borrego, la dirección deportiva lo tiene todo acordado para la llegada de Diego Conde. La fórmula será una cesión + opción de compra. La idea es que esté a partir del lunes con la vuelta del equipo a Sevilla. Una vez salga Pau López se podrá hacer oficial.

El portero madrileño fue perdiendo protagonismo con Marcelino, ya que tan solo ha jugado un encuentro en Copa del Rey ante el Ciudad de Lucena. Conde estuvo por detrás de Arnau Tenas y Luiz Júnior. El Villarreal lo incorporó del Leganés tras hacer una gran campaña en segunda división. El año siguiente, comenzó contando para el técnico asturiano hasta que tuvo una lesión que lo dejó apartado un mes y medio y perdió importancia.

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Diego Conde / Villarreal CF

A sus 27 años, puede tener la oportunidad de recalar en un equipo Champions y competir con Álvaro Vallés para defender la portería la próxima temporada. Este movimiento supondrá un ahorro salarial para el equipo de la palmera.