El portero valenciano Aarón Escandell tiene un fuerte pretendiente en Inglaterra

El Birmingham City ha puesto sus ojos en Escandell después de la notable campaña que ha completado el guardameta del Real Oviedo. A pesar del descenso del conjunto ovetense, el portero ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo gracias a sus actuaciones bajo palos y a varias paradas de gran nivel que mantuvieron con vida a los suyos en numerosos encuentros.

El esfuerzo de Escandell durante toda la temporada no ha pasado desapercibido y ha despertado el interés de varios clubes, entre ellos el Birmingham City, que estudia la posibilidad de hacerse con sus servicios. El conjunto inglés contempla ejecutar la cláusula de rescisión del guardameta, fijada en cinco millones de euros, para asegurar su incorporación.

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Rendimiento excepcional

Aunque el Real Oviedo no logró el objetivo de mantenerse en Primera División, el rendimiento individual de Escandell le ha permitido revalorizarse y convertirse en una de las piezas más atractivas del mercado.