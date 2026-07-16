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El portero valenciano Aarón Escandell tiene un fuerte pretendiente en Inglaterra

El Birmingham se plantea el pago de su cláusula tras un gran año en el Oviedo a pesar del descenso a Segunda División

Aaron Escandell of Real Oviedo warms up during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Real Oviedo at Riyadh Air Metropolitano stadium on November 29, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 29/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Atletico de Madrid v Real Oviedo - LaLiga EA Sports

Aaron Escandell of Real Oviedo warms up during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Real Oviedo at Riyadh Air Metropolitano stadium on November 29, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 29/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Atletico de Madrid v Real Oviedo - LaLiga EA Sports

AFP7

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Jaume Puig

València

El Birmingham City ha puesto sus ojos en Escandell después de la notable campaña que ha completado el guardameta del Real Oviedo. A pesar del descenso del conjunto ovetense, el portero ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo gracias a sus actuaciones bajo palos y a varias paradas de gran nivel que mantuvieron con vida a los suyos en numerosos encuentros.

El esfuerzo de Escandell durante toda la temporada no ha pasado desapercibido y ha despertado el interés de varios clubes, entre ellos el Birmingham City, que estudia la posibilidad de hacerse con sus servicios. El conjunto inglés contempla ejecutar la cláusula de rescisión del guardameta, fijada en cinco millones de euros, para asegurar su incorporación.

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