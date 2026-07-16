Recado de Robert Lewandowski al FC Barcelona en su presentación como jugador del Chicago Fire
"Después de Barcelona, no me imaginaba en otro club de Europa", comentó el delantero con tintes de frustración
Robert Lewandowski ya viste oficialmente la camiseta del Chicago Fire. En su presentación como nuevo jugador del conjunto estadounidense, el delantero polaco explicó que, tras poner fin a su etapa en el FC Barcelona, nunca contempló la posibilidad de continuar su carrera en otro equipo europeo. "Después de Barcelona, no me imaginaba en otro club de Europa", aseguró el atacante, que inicia una nueva aventura en la MLS en busca de un reto diferente tanto a nivel deportivo como personal.
El exgoleador azulgrana reconoció que la decisión de abandonar el Barça no fue sencilla, pero destacó que el proyecto del Chicago Fire y la oportunidad de vivir una nueva experiencia junto a su familia terminaron de convencerle. Además, confesó que las conversaciones con antiguos compañeros como Bastian Schweinsteiger y Thomas Müller fueron importantes para conocer de primera mano tanto la ciudad como la competición estadounidense.
Nueva aventura futbolística
A sus 37 años, Lewandowski afronta este desafío con la intención de seguir siendo determinante sobre el césped y ayudar al Chicago Fire a pelear por los títulos. Su llegada supone uno de los grandes movimientos del mercado en la MLS y refuerza la apuesta del club por incorporar una figura de talla mundial para dar un salto competitivo.
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