Terzic tiene dos lesionados más y cuenta con pocos efectivos para la pretemporada

El Athletic Club comenzó la pretemporada el 8 de julio, a penas han pasado ocho días y ya tiene que lamentar hasta cuatro bajas por lesión. Los dos primeros futbolistas en caer fueron, Nico Serrano y Andoni Gorosabel que han tenido que comenzar los entrenamientos fuera del grupo. Nada más comenzar la segunda semana, el club ha comunicado los partes médicos de Maroan Sannadi y Dani Vivian.

En el primer duelo disputado el pasado 15 de julio ante el Derio, el delantero tuvo que retirarse del terreno de juego lesionado en el minuto 60. Tras finalizar el partido, se le pudo ver cojeando. Han comunicado que tiene una lesión en la articulación tibioperonea proximal de su rodilla izquierda. Hay que estra pendientes de si es solo una inflamación o ha provocado un esguince en los ligamentos que lo dejaría apartado más tiempo.

Por su parte, el central no estaba conovocado. También han informado de que Vivian sufre una lesión insercional en el aductor largo de su pierna derecha que podría apartarle del verde en torno a dos semanas, aunque el Athletic ha comunicado que ambos jugadores quedan pendientes de evolución.

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Vivian lesión / Athletic Club

Tras los cuatro contratiempos, hay que sumar que Unai Simón y Aymeric Laporte, jugarán la final con la selección española el domingo a las 21:00 horas ante Argentina. Se incorporarán a los entrenamientos después de tener tres semanas de vacaciones, es decir, aproximadamente el 9 de agosto.