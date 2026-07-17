Alerta: la final del Mundial corre un mínimo riesgo de aplazamiento

La esperada final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York, afronta un inesperado problema ajeno al fútbol. Los incendios forestales que continúan activos en Canadá han provocado una densa nube de humo que ha llegado al noreste de Estados Unidos, deteriorando de forma notable la calidad del aire en la zona donde se celebrará el partido.

Las autoridades locales mantienen un seguimiento constante de la situación, ya que los niveles de contaminación podrían afectar tanto a los futbolistas como a los miles de aficionados que asistirán al encuentro. Aunque, por el momento, no existe ninguna decisión oficial que ponga en duda la celebración de la final, la evolución de las condiciones meteorológicas será determinante en las próximas horas.

Atlanta (Estados Unidos), 15 de julio de 2026. Los jugadores de Argentina sostienen una pancarta con el lema «Las Malvinas son argentinas» mientras celebran su victoria ante Inglaterra en el partido de semifinales del Mundial de fútbol de la FIFA 2026. / WILL OLIVER / EFE

Los pronósticos apuntan a que las lluvias previstas para el sábado podrían ayudar a limpiar la atmósfera y mejorar la calidad del aire, lo que aliviaría la preocupación de la organización y de los equipos participantes. Mientras tanto, la FIFA continúa monitorizando la situación junto a las autoridades sanitarias y meteorológicas.

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La final soñada... ¿en peligro?

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