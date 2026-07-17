Alerta: la final del Mundial corre un mínimo riesgo de aplazamiento
La mala calidad del aire debido a los incendios de Canadá amenaza el deseado encuentro entre España y Argentina
La esperada final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York, afronta un inesperado problema ajeno al fútbol. Los incendios forestales que continúan activos en Canadá han provocado una densa nube de humo que ha llegado al noreste de Estados Unidos, deteriorando de forma notable la calidad del aire en la zona donde se celebrará el partido.
Las autoridades locales mantienen un seguimiento constante de la situación, ya que los niveles de contaminación podrían afectar tanto a los futbolistas como a los miles de aficionados que asistirán al encuentro. Aunque, por el momento, no existe ninguna decisión oficial que ponga en duda la celebración de la final, la evolución de las condiciones meteorológicas será determinante en las próximas horas.
Los pronósticos apuntan a que las lluvias previstas para el sábado podrían ayudar a limpiar la atmósfera y mejorar la calidad del aire, lo que aliviaría la preocupación de la organización y de los equipos participantes. Mientras tanto, la FIFA continúa monitorizando la situación junto a las autoridades sanitarias y meteorológicas.
La final soñada... ¿en peligro?
España y Argentina se preparan para protagonizar una de las finales más esperadas de los últimos años, en un duelo que enfrenta a dos selecciones que han brillado durante todo el torneo. Sin embargo, el protagonismo en la previa no solo lo ocupa el aspecto deportivo, sino también un factor medioambiental que podría condicionar el desarrollo del evento más importante del fútbol mundial.
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