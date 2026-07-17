Así será el dispositivo de seguridad en la Comunitat Valenciana por la final del Mundial

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizarán la seguridad en las principales ciudades de la Comunitat Valenciana durante las retransmisiones públicas y celebraciones de la final del Mundial de Fútbol que enfrenta a las selecciones de España y Argentina. Se trata, según ha informado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de “un importante despliegue que favorecerá la normalidad” en las horas previas y posteriores al partido.

"Habrá un importante despliegue que favorecerá la normalidad en las principales ciudades de la Comunitat" remarcó Bernabé, quien apeló a "la importancia del civismo y la responsabilidad de todos y todas para evitar incidentes que puedan empañar las celebraciones", en declaraciones facilitadas por Delegación de Gobierno de cara al España-Argentina del domingo.

Roig Arena durante la semifinal del Mundial entre España y Francia / Roig Arena

El dispositivo contará con los efectivos habituales de la Policía Nacional, que verá reforzada su presencia con agentes de la unidad de intervención y de prevención y reacción y con agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargarán de controlar los accesos a las principales ciudades del territorio valenciano.

El dispositivo en cada ciudad

En València, agentes de la unidad de intervención policial, que contará con el apoyo de efectivos de la unidad de prevención y reacción y equipos de reserva, estarán repartidos por la ciudad y se concentrarán en la Plaza del Ayuntamiento durante el partido y durante la posible celebración.

En el caso de Alicante habrá presencia de miembros del grupo operativo de respuesta, la unidad de prevención y reacción repartidos por toda la ciudad. Además, verán reforzado su dispositivo con efectivos del grupo de atención al ciudadano y miembros de la brigada de la policía judicial ante posibles delitos y aglomeraciones.

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Castellón contará con agentes de las unidades de seguridad ciudadana, del grupo de atención al ciudadano y de la policía judicial.