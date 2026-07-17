Argentina busca igualar a las grandes leyendas del fútbol mundial

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo decidirá al nuevo campeón del mundo. También puede permitir a la Albiceleste entrar en un grupo reservado para las mayores leyendas de la historia del fútbol. Después de conquistar el Mundial de 2022, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tiene la oportunidad de revalidar el título, un hito que únicamente han conseguido dos selecciones desde la creación de la Copa del Mundo.

Ganar dos Mundiales seguidos, un reto al alcance de muy pocos

A lo largo de la historia, solo Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962) han sido capaces de conquistar dos Copas del Mundo de forma consecutiva. Desde entonces, ninguna selección ha logrado defender con éxito el título de campeona. Argentina tiene ahora la oportunidad de convertirse en la tercera en conseguirlo, más de seis décadas después del último precedente. Luis de la Fuente y los jugadores de La Roja se preparan para arrebatarles el sueño.

Las finales consecutivas, otro logro reservado para las grandes potencias

Llegar a dos finales seguidas también ha sido un privilegio de muy pocas selecciones. Italia disputó las finales de 1934 y 1938; Brasil enlazó las de 1958 y 1962; Países Bajos alcanzó las de 1974 y 1978, aunque perdió ambas; Alemania Federal llegó a tres finales consecutivas entre 1982 y 1990, conquistando la última; Brasil volvió a hacerlo entre 1994 y 1998; y la propia Argentina enlazó las finales de 1986 y 1990, levantando el título en la primera y cayendo en la segunda. La última selecció en lograr esta hazaña fue Francia con la victoria en 2018 y la derrota ante Scaloni en 2022. De haber ganado a España en semifinales habría conseguido encadenar tres finales mundialistas seguidas.

Noticias relacionadas

Ahora, la selección argentina vuelve a presentarse en dos finales consecutivas tras conquistar el Mundial de Catar 2022 y alcanzar la gran cita de 2026. Ante España tendrá la oportunidad de escribir una nueva página en la historia del fútbol y unirse al exclusivo club de las selecciones que fueron capaces de revalidar el campeonato del mundo.