Bombazo en Segunda División: el Mallorca retine a uno de sus mejores jugadores
El jugador, que recibió el interés de varios equipos de la máxima categoría, renueva su compromiso con el club balear tras el descenso
El RCD Mallorca ha confirmado la continuidad de Pablo Torre, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro tras el descenso del equipo a Segunda División. El centrocampista cántabro, que despertó el interés de varios clubes de Primera, ha decidido permanecer en Son Moix y asumir el reto de luchar por el ascenso.
La llegada del nuevo entrenador, Luis García, ha sido uno de los factores que han influido en la decisión del futbolista. El técnico considera a Pablo Torre una pieza importante para su idea de juego y confía en que pueda liderar al equipo desde la mediapunta, una posición en la que el cántabro puede explotar su visión, creatividad y llegada al área.
Gran noticia
Tras ganar protagonismo en el tramo final de la pasada temporada, Torre afronta ahora un curso con mayor responsabilidad. Su continuidad supone una excelente noticia para el Mallorca, que mantiene a uno de los jugadores con más talento de la plantilla y refuerza un proyecto cuyo objetivo no es otro que regresar cuanto antes a la máxima categoría del fútbol español.
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