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La camiseta de Pelé de la final del Mundial de 1958 se vende por una cifra récord

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Atlas News

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La camiseta de Pelé de la final del Mundial de 1958 se vende por una cifra récord

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Nueva York
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Una camiseta que Pelé usó durante su memorable actuación en la final de la Copa Mundial de la FIFA de 1958 se vendió en Sotheby's por 4,9 millones de dólares, convirtiéndose en el artículo de Pelé más valioso jamás vendido en una subasta y la segunda camiseta de fútbol más valiosa jamás vendida. La camiseta azul número 10 de Brasil fue usada por un joven de 17 años, Edson Arantes do Nascimento, ya conocido en el mundo como Pelé, el 29 de junio de 1958, en el estadio Rasunda de Estocolmo, donde Brasil derrotó a la anfitriona Suecia por 5-2 para ganar su primer título de la Copa del Mundo.

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