Los campeones del mundo recibirán anillos siguiendo la tradición estadounidense

La FIFA anunció este jueves que, siguiendo una tradición deportiva de Estados Unidos, los campeones del Mundial 2026, tras la final entre Argentina y España, recibirán un anillo galardón que será personalizado y a medida de cada jugador.

Por primera vez en la historia, los ganadores de la Copa del Mundo recibirán anillos de campeón. La FIFA anunció este jueves que "adoptará esta seña de identidad del deporte estadounidense" y se confeccionarán únicamente 2026 ejemplares, de los cuales 30 se otorgarán a los ganadores y el resto, 1996 piezas, se pondrán a la venta para los aficionados de todo el mundo.

En cuanto al diseño, en una cara se mostrará el trofeo de la Copa Mundo y la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo ganador. Después de la final del MetLife Stadium en Nueva Jersey, los jugadores recibirán unos anillos provisionales y, posteriormente, los 30 anillos se fabricarán a medida, cada pieza estará numerada y se acompañará del certificado de autenticidad.

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El descanso a modo 'Super Bowl'

El Mundial 2026 ha traído novedades muy controvertidas que han hecho que algunos partidos se parezcan más a un espectáculo y a un producto, que a un evento deportivo. El colofón final se producirá en el descanso de la final. La FIFA ya ha confirmado que durará 30 minutos y se producirán actuaciones musicales al más puro estilo NFL. Los protagonistas en el escenario ya son oficiales: Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy y Coldplay actuarán el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.