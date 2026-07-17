El escandaloso suceso del árbitro de la final del Mundial: fue detenido en una fiesta con drogas y armas
Slavko Vincic, colegiado esloveno de gran experiencia en Europa y en competiciones internacionales, fue detenido en 2020 en una redada
El árbitro quedó libre y exculpado de toda implicación y defendió en todo momento su inocencia: "Estaba en Bosnia para una reunión de negocios"
La designación de Slavko Vincic para arbitrar la final ha vuelto a poner el foco en uno de los episodios más polémicos de su trayectoria. El árbitro esloveno fue detenido en 2020 durante una redada policial en una cabaña de Bijeljina, en Bosnia y Herzegovina, donde las autoridades localizaron armas, cocaína y otras sustancias estupefacientes, además de varias mujeres que ejercieron la prostitución.
Vinčić fue identificado junto a otras 34 personas que se encontraban en el lugar. Tras su detención, el colegiado aseguró que había acudido a la reunión por motivos profesionales y que desconocía por completo lo que estaba ocurriendo. "Me encontré en esta fiesta por casualidad. Estaba en Bosnia para una reunión de negocios", explicó entonces el árbitro esloveno, defendiendo en todo momento su inocencia.
La investigación terminó sin consecuencias para Vinčić. El colegiado quedó en libertad sin cargos y pudo continuar con normalidad su carrera, consolidándose como uno de los árbitros más prestigiosos del panorama internacional. Desde entonces ha dirigido algunas de las citas más importantes del fútbol europeo y ahora afronta otro de los mayores retos de su trayectoria: la final del Mundial entre España y Argentina.
Precisamente, este viernes se ha oficializado la plantilla de colegiados que dirigirán el partido de este domingo y Slavko Vincic no pude contener la emoción tras ser designado como el principal encargado de impartir justicia. La alegría, de hecho, estuvo muy presente en la sala donde todos los árbitros esperaban la noticia. Finalmente el esloveno será el trencilla y le acompañarán sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, además del jordano Adham Makhadmeh como cuarto.
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