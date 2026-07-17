Ya hay árbitro para la final del Mundial entre España y Argentina

Ya hay árbitro para el partido decisivo por el título de campeón del mundo en la final del Mundial entre España y Argentina. La FIFA ha designado al experimentado árbitro esloveno Slavko Vincic para dirigir este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey la final del Mundial de Estados Unidos, México y Argentina entre la selección española y la argentina.

Vincic, de 46 años e internacional desde el año 2010, está considerado como "uno de los árbitros más valorados por la UEFA", según indicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y con este partido cerrará una andadura en esta Copa del Mundo en la que pitó los duelos Brasil-Marruecos, Argelia-Jordania y México-Ecuador, por lo que este será su primer encuentro de la fase eliminatoria.

Cinco precendentes con La Roja

El colegiado esloveno ha arbitrado a la selección española en cinco ocasiones, con un balance de tres victorias, entre ellas las de la semifinal de la pasada Eurocopa de Alemania ante Francia, y dos empates. A Argentina también la ha pitado, en el Mundial de Catar de 2022, en la derrota en su estreno ante Arabia Saudí (2-1).

Vincic tiene una amplia experiencia en el fútbol europeo y de máximo nivel, siendo la del domingo su tercera final de una gran competición tras haberlo hecho anteriormente en la de la Liga de Campeones 2023-2024 entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund alemán, o la de la Liga Europa de 2021-2022 entre el Eintracht Frankfurt alemán y el Rangers FC escocés. Esta temporada dirigió el choque de vuelta de los cuartos de final de la Champions entre el conjunto madridista y el Bayern Múnich, marcado por la expulsión del francés Eduardo Camavinga en los minutos finales.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, implora a Slavko Vincic, árbitro que expulsó a Camavinga contra el Bayern. / SD

El esloveno estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, mientras que los jordanos Adham Makhadmeh y Mohammed Al-Khalaf ejercerán respectivamente de cuarto colegiado y de arbitro asistente reserva.

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Árbitro para el tercer y cuarto puesto

Por otro lado, para el partido de este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos) por el tercer y cuarto puesto entre las selecciones de Francia e Inglaterra, la FIFA ha elegido al árbitro venezolano Jesús Valenzuela.