Joan Laporta en Nueva York para apoyar a España sin olvidarse de Julían Álvarez

El próximo domingo a las 21:00 horas la selección española se medirá a Argentina para disputar la final de Mundial. Allí está Joan Laporta que no se va a perder este encuentro, ya que el Barcelona tiene hasta ocho futbolistas con España (Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal y Ferrán Torres).

Joan Laporta saluda desde su localidad en el Camp Nou antes de iniciarse el partido de liga entre el FC Barcelona y el Levante / JORDI COTRINA

El presidente ha confesado: "Yo ya me pronuncié. Voy con España". Además, ha comentado que, "tenemos mejor equipo, y si el árbitro es un árbitro que se impone, España tendrá más posibilidades de ganar el partido. Pero el árbitro se ha de imponer".

Tampoco se ha olvidado de Julián Álvarez que también disputará la final. El FC Barcelona ya informó que había una propuesta de 100 millones de euros. Por las calles de Nueva York, se le preguntó al respecto, uno de los temas más candentes que influye a ambos clubes. "El Atlético ya sabe que hemos hecho una oferta importante". "No va a ser ilimitada en el tiempo, lo hemos hecho desde el respeto institucional".

Julián quiere salir, ya lo afirmó en zona mixta tras un encuentro con la albiceleste en el Mundial. "Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".

El club rojiblanco ha compartido un vídeo donde sale el CEO, Miguel Ángel Gil Marín, para zajar el tema del argentino tras las últimas declaraciones de Laporta. "Recientemente escuché unas palabras del presidente en las que decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita, no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una por 150 ni una de 200", concluyó.

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Muy tajantes dentro del club por la posible salida de Julían, ya que consideran que puede aportar mucho al equipo. La única opción que tien el Barcelona es abonar los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión, algo que está totalmente descartado.