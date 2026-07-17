Messi provoca un 'conflicto' en el vestuario de España

La final del Mundial entre España y Argentina ha dejado una curiosa situación en el vestuario de la selección española. Según informa ElNacional.cat, varios internacionales desean intercambiar su camiseta con Leo Messi al término del encuentro, ya que consideran al capitán argentino uno de los grandes referentes de la historia del fútbol. Lejos de tratarse de un conflicto serio, la publicación habla de una "pequeña batalla" motivada por la admiración que despierta el campeón del mundo entre los jugadores españoles.

Los nombres de Lamine Yamal y Pedri aparecen como los principales protagonistas de esa situación. Ambos futbolistas mantienen un fuerte vínculo con el FC Barcelona y ven en Messi a una figura que marcó una época en el club azulgrana. Para los dos, conseguir la camiseta del argentino tras una final mundialista tendría un importante valor simbólico, más allá del recuerdo deportivo.

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Admiración hacia el '10'

Aunque todo apunta a que la anécdota quedará en simples bromas entre compañeros, la información refleja el enorme respeto que sigue despertando Messi incluso entre sus rivales. Antes de disputar una nueva final con Argentina, el capitán albiceleste continúa siendo el gran ídolo de buena parte del vestuario español, que sueña con llevarse como recuerdo una de las camisetas más codiciadas del fútbol mundial.