Olise quiere irse al Real Madrid

Michel Olise se está conviertiendo en uno de los nombres del verano por su buena actuación en el Mundial y, ahora, por su posible salida del Bayern de Múnich. El francés ha despertado el interés del Real Madrid y ya fue sonando durante las elecciones. Florentino Pérez habló de una oferta de 150 millones por una gran estrella y, más adelante, aclaró que no era el extremo.

Michael Olise del Bayern Munich celebra la victoria ante el Real Madrid / EFE/ANNA SZILAGYI

Meses más tarde, es el futbolista el que quiere recalar en la capital la próxima temporada. Según el diario francés L'Équipe, el jugador ya ha manifestado a sus compañeros durante este Mundial su intención de abandonar el equipo alemán. Actualmente, el jugador está disputando el Mundial, ya que todavía tiene que jugar el tercer y cuarto puesto tras caer ante España 0-2. Cuando finalice, el Madrid activará las negociaciones aunque se antoja de primeras complicado. Principalmente porque el Bayern no está por la labor de vender.

Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029 y a sus 24 años quiere dar un salto en su carrera deportiva. La intención del Bayern es prolongar más años su contrato ya que están viendo el interés de clubes importantes y podrían quedarse sin unas de sus estrellas.

Vinicius o Bellingham pueden ser los perjudicados

Si termina llegando está claro que algún futbolista acabaría saliendo ya que no hay hueco para todos. Los principales dañados de esta operación serían: Jude Bellingham y Vinicius Júnior. El jugador brasileño todavía tiene que sentarse a negociar su renovación, ya que finaliza el 30 de junio de 2027.

Por otro lado, el mediocentro inglés, ha hecho un gran Mundial con cinco tantos y una asistencia. El Real Madrid podrá aprovechar para hacer caja con él. Ambos podrían ser algunso de los candidatos a salir para dejar hueco a la nueva estrella.

Números y trayectoria

Salió de la cantera del Reading y con tan solo 17 años ya debutó con el equipo inglés en la Championship. Allí estuvo 3 temporadas para después recalar en el Crystal Palace por 9 millones. En los 'Eagles' se dio a conocer en todo el mundo por sus tres benas campañas anotando 16 goles y 25 asistencias.

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En la temporada 24/25 el Bayern llegó a desembolsar hasta 53 millones para hacerse con el flamante extremo francés. 107 encuentros disputados en dos años, siendo una pieza clave en el proyecto de los alemanes. Además, sus cifras son de escándalo, 42 tantos y 46 asistencias.