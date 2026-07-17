Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VALENCIA CF FICHAJES SALIDA CENKVALENCIA CF PRETEMPORADAAISSA MANDI, FICHADO POR EL LEVANTE UDMEUNIER PLANTA AL VALENCIA CF Y DEJA UN DARDOComunicado Oficial Valencia Basket Fichaje
instagram

MUNDIAL 2026

Pantalla Gigante en la plaça Major de La Nucía para la Final del Mundial

Con entrada libre y gratuita y barra dels Majorals 2027

Este domingo desde las 19:00 horas, ven a ver la gran final a la plaça Major de La Nucía.

Este domingo desde las 19:00 horas, ven a ver la gran final a la plaça Major de La Nucía. / AYTO. LA NUCÍA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. LL.

LA NUCÍA

El Ayuntamiento de La Nucía monta una pantalla gigante en la plaça Major para ver la final del Mundial de Fútbol entre España y Argentina este domingo 19 de julio, con entrada libre y gratuita. Habrá animación previa desde las 19:00 horas y contará con servicio de barra dels Majorals 2027- Penya El Descontrol. Todos con “La Roja” este domingo en la plaça Major de La Nucía, para ver en directo la histórica final España vs. Argentina.

Cartel anunciador.

Cartel anunciador. / AYTO. DE LA NUCÍA

La Pantalla Gigante se ubicará delante del Ayuntamiento en la plaça Major de La Nucía y se ubicarán más de 600 sillas para ver en directo la final del mundial a partir de las 21:00 horas. Previamente habrá animación desde las 19 horas para crear ambiente en la plaça Major y servicio de barra dels Majorals 2027- Penya El Descontrol.

Noticias relacionadas

Este viernes Sergio Villalba, concejal de Deportes y Cristóbal Llorens, concejal de Fiestas, han estado coordinando el operativo en la plaça Major.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents